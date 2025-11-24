Компанія Meta приховала власне дослідження про негативний вплив Facebook на психіку користувачів, перервавши дослідження, в якому були представлені докази цього, пише Reuters .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Агентство посилається на документи, представлені в ході судових розглядів між Meta, що володіє Facebook та Instagram, та шкільними округами США про шкоду соціальних мереж для підлітків.

Згідно з документами, 2020 року Meta організувала дослідницький проєкт Project Mercury.

У рамках дослідження користувачам Facebook пропонувалося деякий час не заходити до соцмережі. Вже за підсумками одного тижня «офлайну» учасники тесту повідомили про «менші почуття депресії, тривоги, самотності та менший соціальний тиск», пише Reuters.

Незабаром після цього дослідження було припинено, але його результати не були оприлюднені.