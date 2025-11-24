Як змінилися зарплати цьогоріч в Україні та що очікувати в 2026 році

Бізнес розуміє потребу підвищувати зарплату команді та конкурувати за фахівців, але економічна невизначеність змушує рахувати кожну гривню. Про це пише robota.ua.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто і як переглядав виплати

Опитування серед 320 українських компаній показало, що половина роботодавців у 2025 році підвищили зарплати всім співробітникам. Інші діяли вибірково:

13% збільшили виплати понад 75% команди

11% підвищили зарплати для 50−75% працівників

7% — для 25−50%

10% — менш ніж для чверті

9% зовсім не переглядали рівень оплати.

На рішення про підвищення впливали кілька ключових чинників. На першому місці — ринкова вартість позиції, на яку вказали 68% опитаних. Також важливими були бюджетні можливості компаній (60%), ефективність роботи співробітників (52%), бонуси за результатами (50%) та інфляційні фактори (46%).

Що вплине на зарплати у 2026 році

Роботодавці також зважали на критичність позиції для бізнесу (32%), розширення зони відповідальності (30%), рівень посади (23%), стаж у компанії (14%) і здобуття нових компетенцій (14%).

Окрім зарплати, компанії активно використовували нематеріальні мотивації. Серед найпопулярніших бонусів працівникам:

навчання коштом компанії — 62%

гнучкий графік або дистанційна робота — 53%

фінансові бонуси — 50%

бронювання — 40%

корпоративні заходи — 39%

знижки на послуги компанії — 38%

медичне страхування — 27%

службовий транспорт — 26%

харчування — 18%

спортзал — 11%

корпоративний психолог — 10%.

Прогноз на 2026 рік

Щодо 2026 року, більшість роботодавців планують підвищення. 54% уже ухвалили відповідне рішення, ще 38% це розглядають.

Лише 8% компаній не мають наміру переглядати зарплати наступного року.