24 листопада 2025, 8:48

Як змінилися зарплати цьогоріч в Україні та що очікувати в 2026 році

Бізнес розуміє потребу підвищувати зарплату команді та конкурувати за фахівців, але економічна невизначеність змушує рахувати кожну гривню. Про це пише robota.ua.

Бізнес розуміє потребу підвищувати зарплату команді та конкурувати за фахівців, але економічна невизначеність змушує рахувати кожну гривню.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто і як переглядав виплати

Опитування серед 320 українських компаній показало, що половина роботодавців у 2025 році підвищили зарплати всім співробітникам. Інші діяли вибірково:

  • 13% збільшили виплати понад 75% команди
  • 11% підвищили зарплати для 50−75% працівників
  • 7% — для 25−50%
  • 10% — менш ніж для чверті
  • 9% зовсім не переглядали рівень оплати.

На рішення про підвищення впливали кілька ключових чинників. На першому місці — ринкова вартість позиції, на яку вказали 68% опитаних. Також важливими були бюджетні можливості компаній (60%), ефективність роботи співробітників (52%), бонуси за результатами (50%) та інфляційні фактори (46%).

Що вплине на зарплати у 2026 році

Роботодавці також зважали на критичність позиції для бізнесу (32%), розширення зони відповідальності (30%), рівень посади (23%), стаж у компанії (14%) і здобуття нових компетенцій (14%).

Окрім зарплати, компанії активно використовували нематеріальні мотивації. Серед найпопулярніших бонусів працівникам:

  • навчання коштом компанії — 62%
  • гнучкий графік або дистанційна робота — 53%
  • фінансові бонуси — 50%
  • бронювання — 40%
  • корпоративні заходи — 39%
  • знижки на послуги компанії — 38%
  • медичне страхування — 27%
  • службовий транспорт — 26%
  • харчування — 18%
  • спортзал — 11%
  • корпоративний психолог — 10%.

Прогноз на 2026 рік

Щодо 2026 року, більшість роботодавців планують підвищення. 54% уже ухвалили відповідне рішення, ще 38% це розглядають.

Лише 8% компаній не мають наміру переглядати зарплати наступного року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
24 листопада 2025, 9:50
#
Сопоставимо с инфляцией, можно сказать, что поднятия и не было.
