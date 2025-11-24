Бізнес розуміє потребу підвищувати зарплату команді та конкурувати за фахівців, але економічна невизначеність змушує рахувати кожну гривню. Про це пише robota.ua.
Як змінилися зарплати цьогоріч в Україні та що очікувати в 2026 році
Хто і як переглядав виплати
Опитування серед 320 українських компаній показало, що половина роботодавців у 2025 році підвищили зарплати всім співробітникам. Інші діяли вибірково:
- 13% збільшили виплати понад 75% команди
- 11% підвищили зарплати для 50−75% працівників
- 7% — для 25−50%
- 10% — менш ніж для чверті
- 9% зовсім не переглядали рівень оплати.
На рішення про підвищення впливали кілька ключових чинників. На першому місці — ринкова вартість позиції, на яку вказали 68% опитаних. Також важливими були бюджетні можливості компаній (60%), ефективність роботи співробітників (52%), бонуси за результатами (50%) та інфляційні фактори (46%).
Що вплине на зарплати у 2026 році
Роботодавці також зважали на критичність позиції для бізнесу (32%), розширення зони відповідальності (30%), рівень посади (23%), стаж у компанії (14%) і здобуття нових компетенцій (14%).
Окрім зарплати, компанії активно використовували нематеріальні мотивації. Серед найпопулярніших бонусів працівникам:
- навчання коштом компанії — 62%
- гнучкий графік або дистанційна робота — 53%
- фінансові бонуси — 50%
- бронювання — 40%
- корпоративні заходи — 39%
- знижки на послуги компанії — 38%
- медичне страхування — 27%
- службовий транспорт — 26%
- харчування — 18%
- спортзал — 11%
- корпоративний психолог — 10%.
Прогноз на 2026 рік
Щодо 2026 року, більшість роботодавців планують підвищення. 54% уже ухвалили відповідне рішення, ще 38% це розглядають.
Лише 8% компаній не мають наміру переглядати зарплати наступного року.
