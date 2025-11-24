Платіжні системи в Україні: hutko vs LiqPay, UAPAY, iPay та Plata by mono

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 листопада 2025, 10:00

Платіжні системи в Україні: hutko vs LiqPay, UAPAY, iPay та Plata by mono

Сьогодні клієнт не розбиратиметься довго, як оплатити товар чи послугу: якщо платіжна форма зависає, вимагає зайвих кроків або не приймає зручний спосіб оплати — продаж просто не відбудеться. Тому для бізнесу здатність швидко, безпечно та зручно приймати онлайн-платежі стала не перевагою, а необхідністю. На щастя, на українському ринку вже сформувалася низка сервісів, які роблять цей процес максимально простим — від генерації платіжного лінка до повної інтеграції з сайтом чи мобільним застосунком.

Сьогодні клієнт не розбиратиметься довго, як оплатити товар чи послугу: якщо платіжна форма зависає, вимагає зайвих кроків або не приймає зручний спосіб оплати — продаж просто не відбудеться.

Ми вибрали п’ять найпомітніших гравців, які сьогодні формують екосистему онлайн-платежів для малого та середнього бізнесу: hutko від ПУМБ, LiqPay, Plata by mono, UAPAY та iPay.ua. Це платіжні системи різного рівня — від класичних банківських платформ до fintech-стартапів. У чому полягає специфіка кожної та яка з них найкраще відповідає потребам підприємців?

hutko (ПУМБ)

Опис і переваги

hutko — це платіжна система, з якою співпрацює ПУМБ. Сервіс позиціонує себе, як «мультитул» для онлайн-оплат: від швидкого старту без коду до глибокої інтеграції через SDK (спеціальний набір інструментів для розробників) та API. Ідея сервісу — зняти технічний тягар із підприємця та дати все «в одному вікні»: прийом оплат на сайті й лендингу, через платіжні лінки та онлайн-інвойси, у соцмережах/месенджерах, у чат-ботах, мобільних застосунках і навіть на офлайн-локації через платежі за QR-кодом. Це дозволяє бізнесу підбирати інструмент під конкретну воронку продажів і швидко масштабуватися між каналами збуту без окремих інтеграцій під кожен сценарій.

Сервіс робить акцент на адаптивній платіжній сторінці (автоматично підтягує методи оплати та мови), підтримці міжнародних платежів і валют, а також сучасних методах оплати, на кшталт Apple Pay/Google Pay чи банківських карток. Важлива деталь — мерчант-портал із наскрізною аналітикою в реальному часі, де видно статуси оплат, звіти, нараховану комісію та графік відшкодувань на банківську картку або рахунок.

Для швидкого запуску доступні готові плагіни під популярні CMS/конструктори сайтів і набір «безкодових» інструментів: сформували рахунок — надіслали e-mail, згенерували платіжний лінк — кинули у Direct/Telegram, зібрали кнопку — вставили HTML на потрібну сторінку. Коли потрібна гнучкість, підключаєте SDK або API та збираєте власну логіку платежів, зокрема, токенізацію карток (повторні оплати в один дотик), автоматичні регулярні платежі через готовий календар чи за допомогою API, гнучке холдування коштів («замороження» грошей на банківській картці покупця) до 25 днів із подальшим частковим/повним списанням чи безкомісійним «розхолдуванням» у перший день.

Є чимало інших корисних «побутових» речей: безкоштовний програмний РРО (фіскалізація автоматично); email-нотифікації клієнтам і бізнесу про статус платежу, повернення коштів, виставлений рахунок чи іншу дію; механіка «покинутих кошиків»; щоденні відшкодування на банківський рахунок і «жива» служба підтримки. Поєднання інструментів, що дозволяють запускати платежі без програмування, і можливостей для гнучкої інтеграції під потреби розробників дає бізнесу варіативність: стартувати за декілька кліків і паралельно будувати складніші сценарії, коли зростає оборот або ускладнюється продуктова логіка.

Платіжна система hutko підходить тим, хто хоче швидко стартувати, але не втрачати гнучкість у майбутньому — це дає змогу бізнесу вибрати оптимальний сценарій під свої потреби.

Тарифи

  • Базовий тариф (оборот до 5 млн грн/міс.): 1,5%; іноземні картки — індивідуально.
  • Персональний тариф (оборот понад 5 млн грн/міс.): індивідуально (нижчий за базовий), із персональним менеджером та кастомним доопрацюванням.
  • Усі інструменти (інвойси, лінки, кнопки, QR, плагіни, SDK/API), адаптивна сторінка оплати, токенізація 2.0, рекурентні списання, ПРРО, аналітика — входять у тариф; можливі окремі націнки з боку деяких CMS/конструкторів.

LiqPay (PrivatBank)

Опис і переваги

LiqPay — один із найвідоміших в Україні платіжних сервісів, інтегрований в екосистему Приватбанку. Підтримує прийом оплат на сайтах, роботу з токенами, періодичні платежі (subscriptions), виставлення інвойсів, оплату через QR/Face Pay та мобільні гаманці. Для розробників передбачена документація з інтернет-еквайрингу, токенізації, перевірок і нотифікацій; для бізнесу — варіативність підключення на загальному або індивідуальному тарифі. У публічних матеріалах банку вказується, що платіжна система може знижувати ставку за індивідуальних умов (категорія з нижчою стандартною ставкою або досягнення певного місячного обороту).

Тарифи

  • Загальний тариф інтернет-еквайрингу: 1,5% для всіх карток.
  • Індивідуальний тариф: надається, якщо категорія має нижчу стандартну ставку або оборот від 300 тис. грн/міс.

Plata by mono (monobank)

Опис і переваги

Plata by mono — платіжний шлюз monobank для сайтів, застосунків, соціальних мереж і маркетплейсів. Сервіс робить ставку на швидкий запуск (орієнтир — «10 хвилин»), зрозумілу тарифну сітку та просту інтеграцію: є API-документація і понад 30 готових інтеграцій/плагінів «без коду». Підтримуються Apple Pay/Google Pay, оплата за реквізитами банківських карток; для бізнесу доступні також інші канали еквайрингу monobank (POS, мобільний POS, QR) із окремими умовами.

Тарифи

  • Онлайн-платежі (plata by mono): 1,3% за операції в Україні; 2% — міжнародні. Час підключення: ~10 хв.

UAPAY

Опис і переваги

UAPAY позиціонується, як національна платіжна система із набором продуктів для онлайн-бізнесу: прийом оплат на сайті (UAPAY Checkout), масові виплати на картки, рішення для автоматизації процесів. Компанія комунікує «прозорі тарифи, що адаптуються до обороту», і пропонує менеджерську підтримку для узгодження індивідуальних умов. На сайті представлені блоки з описом рішень (Checkout, Payouts), а також сторінка з тарифними планами/градаціями за оборотом.

Тарифи

  • Типова публічна сітка UAPAY Checkout: 1,8% (оборот 500 тис.- 2,999 млн грн/міс), 1,7% (3 — 4,999 млн), 1,6% (5 — 9,999 млн). Для більшого обороту — індивідуально.

iPay.ua

Опис і переваги

iPay.ua — сервіс для прийому онлайн-платежів і переказів за допомогою банківських карток Visa/Mastercard. Для мерчантів сервіс пропонує підключення прийому оплат на сайті (включно із можливістю приймати платежі через сам сайт iPay.ua або безпосередньо у себе), персонального менеджера і «індивідуальний вигідний тариф» — тобто ставка визначається під конкретну модель і оборот бізнесу. На публічних сторінках у відкритому доступі акцент зроблено на досвіді платника й спектрі платежів, а не на деталізованій тарифній таблиці.

Тарифи

  • Формулювання на сайті для e-commerce: «індивідуальний вигідний тариф» + персональний менеджер; конкретні відсотки не публікуються та погоджуються з продажем.

Замість висновку

Ринок онлайн-платежів в Україні уже далеко не нішевий — він став базовою інфраструктурою для бізнесу будь-якого масштабу. Усі п’ять розглянутих сервісів дають змогу приймати оплату в декілька кліків, але розрізняються глибиною інтеграції, швидкістю запуску й рівнем сервісу.

Якщо мета — вибрати платіжну систему «із коробки» і при цьому мати під рукою інструменти для гнучкої кастомізації, аналітики й автоматизації, — hutko виглядає універсальним варіантом. Він поєднує можливості no-code-підключення (кнопки, лінки, інвойси) з технічними рішеннями для масштабування, такими як SDK, API, токенізація чи рекурентні платежі. Для молодого бізнесу це означає простий старт без зайвих складнощів, а для зрілих компаній — стабільний і безпечний канал онлайн-оплат, який зростає разом із ними.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами