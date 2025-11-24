Платіжні системи в Україні: hutko vs LiqPay, UAPAY, iPay та Plata by mono

Сьогодні клієнт не розбиратиметься довго, як оплатити товар чи послугу: якщо платіжна форма зависає, вимагає зайвих кроків або не приймає зручний спосіб оплати — продаж просто не відбудеться. Тому для бізнесу здатність швидко, безпечно та зручно приймати онлайн-платежі стала не перевагою, а необхідністю. На щастя, на українському ринку вже сформувалася низка сервісів, які роблять цей процес максимально простим — від генерації платіжного лінка до повної інтеграції з сайтом чи мобільним застосунком.

Ми вибрали п’ять найпомітніших гравців, які сьогодні формують екосистему онлайн-платежів для малого та середнього бізнесу: hutko від ПУМБ, LiqPay, Plata by mono, UAPAY та iPay.ua. Це платіжні системи різного рівня — від класичних банківських платформ до fintech-стартапів. У чому полягає специфіка кожної та яка з них найкраще відповідає потребам підприємців?

hutko (ПУМБ)

Опис і переваги

hutko — це платіжна система, з якою співпрацює ПУМБ. Сервіс позиціонує себе, як «мультитул» для онлайн-оплат: від швидкого старту без коду до глибокої інтеграції через SDK (спеціальний набір інструментів для розробників) та API. Ідея сервісу — зняти технічний тягар із підприємця та дати все «в одному вікні»: прийом оплат на сайті й лендингу, через платіжні лінки та онлайн-інвойси, у соцмережах/месенджерах, у чат-ботах, мобільних застосунках і навіть на офлайн-локації через платежі за QR-кодом. Це дозволяє бізнесу підбирати інструмент під конкретну воронку продажів і швидко масштабуватися між каналами збуту без окремих інтеграцій під кожен сценарій.

Сервіс робить акцент на адаптивній платіжній сторінці (автоматично підтягує методи оплати та мови), підтримці міжнародних платежів і валют, а також сучасних методах оплати, на кшталт Apple Pay/Google Pay чи банківських карток. Важлива деталь — мерчант-портал із наскрізною аналітикою в реальному часі, де видно статуси оплат, звіти, нараховану комісію та графік відшкодувань на банківську картку або рахунок.

Для швидкого запуску доступні готові плагіни під популярні CMS/конструктори сайтів і набір «безкодових» інструментів: сформували рахунок — надіслали e-mail, згенерували платіжний лінк — кинули у Direct/Telegram, зібрали кнопку — вставили HTML на потрібну сторінку. Коли потрібна гнучкість, підключаєте SDK або API та збираєте власну логіку платежів, зокрема, токенізацію карток (повторні оплати в один дотик), автоматичні регулярні платежі через готовий календар чи за допомогою API, гнучке холдування коштів («замороження» грошей на банківській картці покупця) до 25 днів із подальшим частковим/повним списанням чи безкомісійним «розхолдуванням» у перший день.

Є чимало інших корисних «побутових» речей: безкоштовний програмний РРО (фіскалізація автоматично); email-нотифікації клієнтам і бізнесу про статус платежу, повернення коштів, виставлений рахунок чи іншу дію; механіка «покинутих кошиків»; щоденні відшкодування на банківський рахунок і «жива» служба підтримки. Поєднання інструментів, що дозволяють запускати платежі без програмування, і можливостей для гнучкої інтеграції під потреби розробників дає бізнесу варіативність: стартувати за декілька кліків і паралельно будувати складніші сценарії, коли зростає оборот або ускладнюється продуктова логіка.



Платіжна система hutko підходить тим, хто хоче швидко стартувати, але не втрачати гнучкість у майбутньому — це дає змогу бізнесу вибрати оптимальний сценарій під свої потреби.

Тарифи

Базовий тариф (оборот до 5 млн грн/міс.): 1,5%; іноземні картки — індивідуально.

Персональний тариф (оборот понад 5 млн грн/міс.): індивідуально (нижчий за базовий), із персональним менеджером та кастомним доопрацюванням.

Усі інструменти (інвойси, лінки, кнопки, QR, плагіни, SDK/API), адаптивна сторінка оплати, токенізація 2.0, рекурентні списання, ПРРО, аналітика — входять у тариф; можливі окремі націнки з боку деяких CMS/конструкторів.

LiqPay (PrivatBank)

Опис і переваги

LiqPay — один із найвідоміших в Україні платіжних сервісів, інтегрований в екосистему Приватбанку. Підтримує прийом оплат на сайтах, роботу з токенами, періодичні платежі (subscriptions), виставлення інвойсів, оплату через QR/Face Pay та мобільні гаманці. Для розробників передбачена документація з інтернет-еквайрингу, токенізації, перевірок і нотифікацій; для бізнесу — варіативність підключення на загальному або індивідуальному тарифі. У публічних матеріалах банку вказується, що платіжна система може знижувати ставку за індивідуальних умов (категорія з нижчою стандартною ставкою або досягнення певного місячного обороту).

Тарифи

Загальний тариф інтернет-еквайрингу: 1,5% для всіх карток.

Індивідуальний тариф: надається, якщо категорія має нижчу стандартну ставку або оборот від 300 тис. грн/міс.

Plata by mono (monobank)

Опис і переваги

Plata by mono — платіжний шлюз monobank для сайтів, застосунків, соціальних мереж і маркетплейсів. Сервіс робить ставку на швидкий запуск (орієнтир — «10 хвилин»), зрозумілу тарифну сітку та просту інтеграцію: є API-документація і понад 30 готових інтеграцій/плагінів «без коду». Підтримуються Apple Pay/Google Pay, оплата за реквізитами банківських карток; для бізнесу доступні також інші канали еквайрингу monobank (POS, мобільний POS, QR) із окремими умовами.

Тарифи

Онлайн-платежі (plata by mono): 1,3% за операції в Україні; 2% — міжнародні. Час підключення: ~10 хв.

UAPAY

Опис і переваги

UAPAY позиціонується, як національна платіжна система із набором продуктів для онлайн-бізнесу: прийом оплат на сайті (UAPAY Checkout), масові виплати на картки, рішення для автоматизації процесів. Компанія комунікує «прозорі тарифи, що адаптуються до обороту», і пропонує менеджерську підтримку для узгодження індивідуальних умов. На сайті представлені блоки з описом рішень (Checkout, Payouts), а також сторінка з тарифними планами/градаціями за оборотом.

Тарифи

Типова публічна сітка UAPAY Checkout: 1,8% (оборот 500 тис.- 2,999 млн грн/міс), 1,7% (3 — 4,999 млн), 1,6% (5 — 9,999 млн). Для більшого обороту — індивідуально.

iPay.ua

Опис і переваги

iPay.ua — сервіс для прийому онлайн-платежів і переказів за допомогою банківських карток Visa/Mastercard. Для мерчантів сервіс пропонує підключення прийому оплат на сайті (включно із можливістю приймати платежі через сам сайт iPay.ua або безпосередньо у себе), персонального менеджера і «індивідуальний вигідний тариф» — тобто ставка визначається під конкретну модель і оборот бізнесу. На публічних сторінках у відкритому доступі акцент зроблено на досвіді платника й спектрі платежів, а не на деталізованій тарифній таблиці.

Тарифи

Формулювання на сайті для e-commerce: «індивідуальний вигідний тариф» + персональний менеджер; конкретні відсотки не публікуються та погоджуються з продажем.

Замість висновку

Ринок онлайн-платежів в Україні уже далеко не нішевий — він став базовою інфраструктурою для бізнесу будь-якого масштабу. Усі п’ять розглянутих сервісів дають змогу приймати оплату в декілька кліків, але розрізняються глибиною інтеграції, швидкістю запуску й рівнем сервісу.

Якщо мета — вибрати платіжну систему «із коробки» і при цьому мати під рукою інструменти для гнучкої кастомізації, аналітики й автоматизації, — hutko виглядає універсальним варіантом. Він поєднує можливості no-code-підключення (кнопки, лінки, інвойси) з технічними рішеннями для масштабування, такими як SDK, API, токенізація чи рекурентні платежі. Для молодого бізнесу це означає простий старт без зайвих складнощів, а для зрілих компаній — стабільний і безпечний канал онлайн-оплат, який зростає разом із ними.