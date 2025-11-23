«Паспортний сервіс» починає роботу в Торонто: можна оформити ID-картку та закордонний паспорт

З 24 листопада 2025 року у місті Торонто, провінція Онтаріо (Канада), у тестовому режимі розпочинається робота нового відокремленого підрозділу «Паспортного сервісу». Про це повідомляє Державне підприємство «Документ».

Адреса

Для надання послуг використовуються мобільні програмно-технічні комплекси (спеціально облаштовані білі мікроавтобуси з символікою «Паспортний сервіс») за адресою: 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON M8Z 2X3.

Прийом громадян на початковому етапі (у тестовому режимі) відбуватиметься лише за попереднім записом до електронної черги, який можна здійснити на офіційному вебсайті ДП «Документ».

Доступні послуги та оплата

У Торонто українцям будуть доступні наступні послуги:

оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі ID-картки;

оформлення та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого);

обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на сучасну ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа).

Наразі оплата за сервісні послуги здійснюється шляхом пред'явлення Money Order на суму вартості послуги.

Графік роботи

Дні: Понеділок — субота.

Час: З 08:00 до 16:00 (за місцевим часом).

Актуальну інформацію про реквізити для оформлення Money Order, послуги та можливість здійснити запис можна перевірити на офіційному вебсайті ДП «Документ».