Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 165 260 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 листопада 2025, 8:28
Втрати ворога за 22 листопада: 920 російських окупантів, 2 танки та 496 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 165 260 (+920) осіб
- танків — 11 363 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 23 615 (+8) од.
- артилерійських систем — 34 585 (+26) од.
- РСЗВ — 1 549 (+2) од.
- засоби ППО — 1 248 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- Гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83 338 (+496) од.
- крилаті ракети — 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 67 922 (+80) од.
- спеціальна техніка — 4 003 (+1) од.
Джерело: Мінфін
