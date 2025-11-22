У ніч на 22 листопада 2025 року російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками на інфраструктуру поромного комплексу «Орлівка», який розташований на кордоні з Румунією. Про це повідомляє Державна митна служба.
22 листопада 2025, 13:07
Обстріл пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: рух призупинено (фото)
У зв'язку з цим, міжнародний пункт пропуску «Орлівка» призупиняє свою роботу.
Наразі на місці атаки здійснюються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків пошкоджень.
Звернення до громадян
Громадян, які планують перетин кордону в цьому напрямку, просять скористатися іншими найближчими пунктами пропуску.
