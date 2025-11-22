Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 листопада, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $647,80 млн. Минулого тижня чистий продаж валюти становив $700,60 млн. Про це свідчать дані НБУ.
22 листопада 2025, 9:12
НБУ продав на міжбанку за тиждень майже $650 мільйонів
Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $52,80 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $40,65 млн;
- продав $30 481,83 млн;
- чистий продаж валюти — $30 441,18 млн.
