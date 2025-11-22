Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 164 340 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 листопада 2025, 8:34
Втрати ворога за 21 листопада: 1 170 російських окупантів, 4 танки та 222 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 164 340 (+1 170) осіб
- танків — 11 361 (+4) од.
- бойових броньованих машин — 23 607 (+7) од.
- артилерійських систем — 34 559 (+9) од.
- РСЗВ — 1 547 (+1) од.
- засоби ППО — 1 248 (+1) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 842 (+222) од.
- крилаті ракети — 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 67 842 (+74) од.
- спеціальна техніка — 4 002 (+0) од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі