Інвестори з оптимізмом відреагували на оприлюднення деталей нового мирного плану Сполучених Штатів щодо завершення війни в Україні. Українські цінні папери — акції компаній, єврооблігації та ВВП-варанти — продемонстрували синхронне зростання на провідних біржах Європи. Про це свідчать дані торгів на Варшавській, Лондонській та Франкфуртській біржах, пише «Інтерфакс-Україна».
Українські акції та облігації злетіли на новинах про «мирний план» США
Бум на Варшавській біржі
Найяскравішу реакцію показав індекс WIG-Ukraine, який відстежує акції українських компаній у Польщі. Після появи перших чуток про мирний план у середу-четвер індекс зріс на 2,43%. А вже у п'ятницю, після офіційного підтвердження та оприлюднення деталей, він додав ще 3,86%, сягнувши позначки 536,04 пункту. Це найвищий показник з початку вересня.
Показово, що український індекс ріс на тлі падіння загального ринку: основний індекс Варшавської біржі WIG20 того ж дня втратив 1,88%.
Лідерами зростання серед українських компаній стали:
- KSG-Agro (агрохолдинг) — акції подорожчали на 6,70%;
- Coal Energy (вугільна промисловість) — зростання на 4,62%, попри зупинені через війну шахти;
- Кернел (виробник олії) — плюс 4,58%;
- ІМК (агросектор) — плюс 3,64%;
- Астарта (цукрова галузь) та Milkiland (молочна продукція) — додали по 2,27%;
- Агротон — плюс 1,94%.
Стриманий Лондон та рекорд у Франкфурті
На Лондонській фондовій біржі (LSE), де переважають консервативні інституційні інвестори, реакція була спокійнішою, але здебільшого позитивною. Акції залізорудної компанії Ferrexpo виросли на 3,56%. Водночас цінні папери агрохолдингу МХП (виробник курятини) незначно подешевшали — на 0,36%.
Справжній ажіотаж спостерігався на ринку боргових зобов'язань. Українські єврооблігації у четвер зросли в ціні в середньому на 0,9−1,6%, а окремі випуски на Франкфуртській біржі підскочили більш ніж на 4%.
Особливу увагу привернули ВВП-варанти України. Їхня вартість у п'ятницю зросла на 1,86%, досягнувши 90,2% від номіналу. Це абсолютний рекорд з кінця довоєнного 2021 року.
