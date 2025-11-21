Українські акції та облігації злетіли на новинах про «мирний план» США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 листопада 2025, 18:35

Українські акції та облігації злетіли на новинах про «мирний план» США

Інвестори з оптимізмом відреагували на оприлюднення деталей нового мирного плану Сполучених Штатів щодо завершення війни в Україні. Українські цінні папери — акції компаній, єврооблігації та ВВП-варанти — продемонстрували синхронне зростання на провідних біржах Європи. Про це свідчать дані торгів на Варшавській, Лондонській та Франкфуртській біржах, пише «Інтерфакс-Україна».

Інвестори з оптимізмом відреагували на оприлюднення деталей нового мирного плану Сполучених Штатів щодо завершення війни в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бум на Варшавській біржі

Найяскравішу реакцію показав індекс WIG-Ukraine, який відстежує акції українських компаній у Польщі. Після появи перших чуток про мирний план у середу-четвер індекс зріс на 2,43%. А вже у п'ятницю, після офіційного підтвердження та оприлюднення деталей, він додав ще 3,86%, сягнувши позначки 536,04 пункту. Це найвищий показник з початку вересня.

Показово, що український індекс ріс на тлі падіння загального ринку: основний індекс Варшавської біржі WIG20 того ж дня втратив 1,88%.

Лідерами зростання серед українських компаній стали:

  • KSG-Agro (агрохолдинг) — акції подорожчали на 6,70%;
  • Coal Energy (вугільна промисловість) — зростання на 4,62%, попри зупинені через війну шахти;
  • Кернел (виробник олії) — плюс 4,58%;
  • ІМК (агросектор) — плюс 3,64%;
  • Астарта (цукрова галузь) та Milkiland (молочна продукція) — додали по 2,27%;
  • Агротон — плюс 1,94%.

Стриманий Лондон та рекорд у Франкфурті

На Лондонській фондовій біржі (LSE), де переважають консервативні інституційні інвестори, реакція була спокійнішою, але здебільшого позитивною. Акції залізорудної компанії Ferrexpo виросли на 3,56%. Водночас цінні папери агрохолдингу МХП (виробник курятини) незначно подешевшали — на 0,36%.

Справжній ажіотаж спостерігався на ринку боргових зобов'язань. Українські єврооблігації у четвер зросли в ціні в середньому на 0,9−1,6%, а окремі випуски на Франкфуртській біржі підскочили більш ніж на 4%.

Особливу увагу привернули ВВП-варанти України. Їхня вартість у п'ятницю зросла на 1,86%, досягнувши 90,2% від номіналу. Це абсолютний рекорд з кінця довоєнного 2021 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
BatonUA
BatonUA
21 листопада 2025, 19:31
#
Це не бум, трохи розперло
+
0
matroskin
matroskin
21 листопада 2025, 21:53
#
Хто пише оце про подібні «сенсації», давайте вже добавимо «чуда» ще: сьогодні на NASDAQ:
Oracle впав на 6%, а Google виріс на 4%, і шо? Для біржі такі коливання нормальне явище, Tesla он була весною 17% в день втрачала, потім за тиждень відновлювала.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами