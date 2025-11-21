Курс долара США зріс під час міжбанківських торгів у п'ятницю 21 листопада. Водночас євро трохи подешевшало. Про це свідчать дані торгів.
21 листопада 2025, 17:26
Євро подешевшало на міжбанку у п'ятницю
|
Відкриття 21 листопада
|
Закриття 21 листопада
|
Зміни
|
42,22/42,25
|
42,24/42,27
|
2/2
|
48,73/48,75
|
48,64/48,67
|
9/8
Офіційний курс: долар — 42,27 грн, євро — 48,70 грн.
Середній курс у банках: 42,00−42,40 грн/долар, 48,48−49,04 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,28−42,38, євро — 48,90−49,10 грн.
Джерело: Мінфін
