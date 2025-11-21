Multi від Мінфін
21 листопада 2025, 16:35

В Україні викрили шахрайську інвестбіржу: Нацполіція вилучила понад $1,4 мільйона готівкою

Слідчі Національної поліції України викрили та повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які створили псевдотрейдингові платформи та привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих «перспективних» компаній. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

В Україні викрили шахрайську інвестбіржу: Нацполіція вилучила понад $1,4 мільйона готівкою
Фото: npu.gov.ua

Шахрайська схема

Зловмисники розгорнули масштабну шахрайську оборудку, яка діяла за такою схемою:

  • Створення платформ: Члени групи розробили кілька псевдотрейдингових платформ, де обіцяли великі прибутки від торгів на фондовому ринку.
  • Кол-центр: У Києві було організовано кол-центр на 20 робочих місць під керівництвом лідера та двох його пособників. Працівники кол-центру телефонували потенційним клієнтам, переконуючи їх інвестувати у «перспективні» маловідомі компанії та криптовалюту.
  • Імітація торгів: «Менеджери VIP-клієнтів» встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення з віддаленим доступом. Це дозволяло шахраям контролювати комп'ютери клієнтів і демонструвати фіктивні успішні торги та несправжні прибутки.
  • Обготівкування: Після того, як клієнти перераховували гроші на криптогаманці, учасники групи обготівковували їх через обмінні пункти в Києві.

Результати спецоперації

Під час спецоперації, проведеної слідчими Головного слідчого управління спільно з правоохоронцями ЄС та кіберполіцією Харківщини, вдалося вилучити значні суми: понад $1,4 млн, більш як 5,8 млн грн та 17 тис. євро, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. Вилучено техніку та чорнові записи.

Наразі встановлено понад 30 іноземних громадян, які постраждали. Тільки п’ятеро потерпілих «інвестували» в криптовалюту понад 8,2 млн гривень. Остаточна сума збитків уточнюється.

Процесуальні дії

Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 5 ст. 190 КК України). Слідчі вже направили до суду клопотання про взяття підозрюваних під варту.

Правоохоронці також встановили 15 працівників кол-центру, яким готуються матеріали для оголошення підозри. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін


Коментарі - 1

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 листопада 2025, 16:57
#
Країна мрій цукєрмана-міндіча!
Аве цезарь!
