21 листопада, у День Гідності та Свободи, Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку «До Дня Гідності та Свободи». Ця марка, яка відсьогодні є дійсною для оплати послуг у всіх відділеннях зв'язку. Про це повідомляє пресслужба компанії.
21 листопада 2025, 15:35
Укрпошта випустила марку «До Дня Гідності та Свободи» (фото)
Нова марка присвячена вшануванню Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013−2014 років, а також триваючій боротьбі за незалежність.
Основні символи випуску
Поштова марка, створена за творами художника Дмитра Кришовського, відображає два символи українського опору та незламності, що визначили новітню історію країни:
- «Тризуб» — знак із тисячолітньою історією. Від княжої доби — до УНР, від радянських репресій — до сучасної боротьби за незалежність.
- «Руській воєнний корабль, іді на…» — мистецький артефакт сучасної війни та символ незламності, який облетів увесь світ.
Дизайн та тираж
На марковому аркуші також надруковані слова Тараса Шевченка з поеми «Кавказ».
«Не вмирає душа наша. Не вмирає воля. І неситий не виоре на дні моря поле», — писав Кобзар.
- Номінал: U.
- Розмір аркуша, мм: 107×91
- Тираж: Загальний тираж випуску становить 2 000 000 примірників. Марковий аркуш складається з 10 марок та 2 купонів.
Урочиста церемонія спецпогашення відбулася на XXI Національній філателістичній виставці «Укрфілекс. Одеса 2025».
Де придбати
Придбати марку можна у відділеннях Укрпошти та в Поштовому маркеті онлайн.
Джерело: Мінфін
