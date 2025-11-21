Multi від Мінфін
21 листопада 2025, 13:05

Біржа Bitunix досягла позначки в 500 BTC у публічних резервах

Публічно перевірені резерви біткойнів Bitunix тепер досягли 500 BTC, що є ще одним важливим кроком у постійному прагненні біржі до прозорості та захисту користувачів. Збільшення резервів BTC демонструє прагнення Bitunix до відповідального управління активами, підтримання здорової ліквідності та забезпечення довгострокової безпеки для своїх користувачів.

Досягнення позначки в 500 BTC також підкреслює прихильність біржі до безпеки активів. Біткойн залишається одним з найнадійніших і найбезпечніших активів на ринку, і посилення цього резерву ще раз відображає рішучість Bitunix підтримувати прозорість і надійність своїх активів. Крім біткойнів, Bitunix також володіє 123,4 мільйонами USDT і 6 мільйонами XRP, що збільшує загальну міцність резервів платформи.

Безпечні та стабільні резервні активи

BTC, USDT та XRP широко вважаються надійними активами для забезпечення коштів користувачів. З урахуванням цих активів загальна вартість резервів Bitunix зараз перевищує 186 мільйонів доларів. Система підтвердження резервів Bitunix гарантує, що активи кожного користувача повністю забезпечені активами біржі, надаючи чітку впевненість у безпеці та обліку коштів.

Прозорість і безпека в основі

На ринку, де деякі біржі зіткнулися з труднощами або навіть зазнали краху через неналежне поводження з коштами клієнтів, демонстрація доказів резервів стала важливішою ніж будь-коли. Bitunix прагне створити безпечне та надійне торговельне середовище, надаючи пріоритет прозорості та безпеці для всіх своїх користувачів.

Як найшвидше зростаюча криптобіржа у світі, Bitunix продовжує надавати пріоритет відкритості та верифікації. Біржа підтримує резерви, які легко перевірити будь-кому самостійно, та використовує верифікацію Merkle Tree, щоб користувачі могли підтвердити свої індивідуальні баланси та перевірити, що їхні активи повністю підкріплені резервами платформи.

Біржа не тільки має міцні резерви, але й вживає додаткових заходів для захисту коштів. Bitunix співпрацює з надійними зберігачами, такими як Cobo Custody, регулярно проходить аудит безпеки через такі компанії, як Hacken і Salus, а також має страховий поліс на 5 мільйонів доларів від Nemean Services для покриття потенційних непередбачених подій.

Постійно ділячись інформацією про резерви та спрощуючи користувачам перевірку своїх активів, Bitunix завоювала довіру та впевненість. Користувачі можуть самі переконатися, що їхні кошти належним чином забезпечені, що дає їм спокій під час торгівлі на платформі.

Всі дані про резерви доступні в режимі реального часу на CoinMarketCap, що дає користувачам повну прозорість активів, які забезпечують платформу.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна біржа криптовалютних деривативів, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах. У Bitunix ми прагнемо забезпечити прозоре, відповідне вимогам та безпечне торговельне середовище для кожного користувача. Наша платформа відрізняється швидким процесом реєстрації та зручною системою перевірки, що підтримується обов'язковою процедурою KYC для забезпечення безпеки та відповідності вимогам. Завдяки глобальним стандартам захисту через Proof of Reserves (POR) та Bitunix Care Fund, ми ставимо на перше місце довіру користувачів та безпеку коштів. Система графіків K-Line Ultra забезпечує безперебійну торгівлю як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, а кредитне плече до 125x та висока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.

