У п'ятницю, 21 листопада, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у покупці і зріс на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та подорожчало на 4 копійки у продажу.
21 листопада 2025, 10:25
Курси валют: Долар в обмінниках подорожчав на 7 копійок, євро — на 10 копійок
Середній курс долара в обмінниках зріс на 4 копійки у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,35 грн. Євро купують за 48,40 грн, а продають за 48,97 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,34−42,34, євро — 48,86−49,05 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,21−42,24 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,72−48,75 грн/євро.
