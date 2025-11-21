У жовтні 2025 року український автопарк поповнився майже 10,5 тисячами автомобілів на електротязі (BEV). Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
21 листопада 2025, 10:01
Регіони-лідери та бестселери: Понад 10 тисяч електромобілів поповнили автопарк України у жовтні
Регіони-лідери за кількістю реєстрацій
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували наступні регіони:
- Львівська область: 1635 зареєстрованих одиниць. Тут частка вживаних авто склала 92%.
- Місто Київ: 1252 зареєстровані одиниці. Вживані авто становили 52% від загальної кількості.
- Київська область: 850 зареєстрованих одиниць (65% вживані).
- Дніпропетровська область: 847 зареєстрованих одиниць (71% вживані).
- Одеська область: 573 зареєстровані одиниці (70% вживані).
Бестселери у сегменті нових та вживаних авто
Нові електромобілі:
Найпопулярнішою новою моделлю на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.UNYX.
Мешканці Львівської та Одеської областей частіше обирали BYD Song Plus.
Вживані електромобілі (імпортовані з-за кордону):
Бестселером у м. Києві, Київській та Дніпропетровській областях стала Tesla Model Y.
У Львівській та Одеській областях найбільше реєстрували модель Tesla Model 3.
