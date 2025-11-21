Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 163 170 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 листопада 2025, 8:01
Втрати ворога за 20 листопада: 1 050 російських окупантів та 150 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 163 170 (+1 050) осіб
- танків — 11 357 (+0) од.
- бойових броньованих машин — 23 600 (+3) од.
- артилерійських систем — 34 550 (+20) од.
- РСЗВ — 1 546 (+0) од.
- засоби ППО — 1 247 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 620 (+150) од.
- крилаті ракети — 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 67 768 (+65) од.
- спеціальна техніка — 4 002 (+0) од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі