Співзасновник Google Ларрі Пейдж обійшов Безоса в рейтингу найбагатших

Співзасновник Google Ларрі Пейдж увійшов до топ-3 найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes. Пейдж обійшов засновника Amazon Джефа Безоса після різкого зростання акцій Alphabet. Про це пише Оninvest.

Деталі

Співзасновник Google Ларрі Пейдж 19 листопада обійшов колишнього главу Amazon Джеффа Безоса і став третім у списку найбагатших бізнесменів світу, виходить із рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу в залежності від котирувань.

Статки Пейджа збільшилися приблизно на $6,4 млрд за рахунок його частки в Alphabet у розмірі 3,2%, пише Forbes. Статки Сергія Бріна, який володіє 2,9% компанії, додало $5,9 млрд, показують дані видання. В актуальному рейтингу Forbes Пейдж та Брін займають третє та п'яте місця відповідно.

Найбагатшою людиною світу, за версією Forbes, залишається гендиректор Tesla Ілон Маск: його статки оцінюються в $467,7 млрд. На другій позиції — голова ради директорів Oracle Ларрі Еллісон ($277,8 млрд). Безос розташувався між Пейджем та Бріном на четвертому місці з капіталом $235,3 млрд.

Зростання акцій

Alphabet Акції Aphabet 19 листопада піднімалися у моменті на 6,7% — до $304,25, показавши максимальне з початку вересня зростання протягом одного дня і встановивши новий рекорд, писав Bloomberg.

Приводом для ралі став випуск моделі штучного інтелекту Gemini 3.0.

Акції Alphabet зросли на 10% від останнього звіту компанії, опублікованого в жовтні. Компанія тоді повідомила, що вперше у своїй історії перевищила позначку $100 млрд квартальної виручки — це на 16% більше, ніж було роком раніше. Продаж хмарного підрозділу Google Cloud досяг $15,2 млрд, додавши 34% у річному вираженні