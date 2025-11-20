Multi від Мінфін
20 листопада 2025, 19:13

Співзасновник Google Ларрі Пейдж обійшов Безоса в рейтингу найбагатших

Співзасновник Google Ларрі Пейдж увійшов до топ-3 найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes. Пейдж обійшов засновника Amazon Джефа Безоса після різкого зростання акцій Alphabet. Про це пише Оninvest.

Співзасновник Google Ларрі Пейдж увійшов до топ-3 найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Співзасновник Google Ларрі Пейдж 19 листопада обійшов колишнього главу Amazon Джеффа Безоса і став третім у списку найбагатших бізнесменів світу, виходить із рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу в залежності від котирувань.

Статки Пейджа збільшилися приблизно на $6,4 млрд за рахунок його частки в Alphabet у розмірі 3,2%, пише Forbes. Статки Сергія Бріна, який володіє 2,9% компанії, додало $5,9 млрд, показують дані видання. В актуальному рейтингу Forbes Пейдж та Брін займають третє та п'яте місця відповідно.

Найбагатшою людиною світу, за версією Forbes, залишається гендиректор Tesla Ілон Маск: його статки оцінюються в $467,7 млрд. На другій позиції — голова ради директорів Oracle Ларрі Еллісон ($277,8 млрд). Безос розташувався між Пейджем та Бріном на четвертому місці з капіталом $235,3 млрд.

Зростання акцій

Alphabet Акції Aphabet 19 листопада піднімалися у моменті на 6,7% — до $304,25, показавши максимальне з початку вересня зростання протягом одного дня і встановивши новий рекорд, писав Bloomberg.

Приводом для ралі став випуск моделі штучного інтелекту Gemini 3.0.

Акції Alphabet зросли на 10% від останнього звіту компанії, опублікованого в жовтні. Компанія тоді повідомила, що вперше у своїй історії перевищила позначку $100 млрд квартальної виручки — це на 16% більше, ніж було роком раніше. Продаж хмарного підрозділу Google Cloud досяг $15,2 млрд, додавши 34% у річному вираженні

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
