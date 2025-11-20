До закриття міжбанку в четвер, 20 листопада, курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 21 копійку у купівлі та на 22 копійки у продажу.
20 листопада 2025, 17:30
Долар та євро різко подорожчали на міжбанку
Відкриття 20 листопада
Закриття 20 листопада
Зміни
42,08/42,11
42,21/42,24
13/13
48,48/48,50
48,69/48,72
21/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,30 грн. Євро купують за 48,42 грн, а продають за 48,93 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,30−42,27, євро — 48,80−48,95 грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1