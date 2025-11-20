У Великій Британії виставили на аукціон неймовірне авто The Beast 1972 року. Його оснастили величезним 27-літровим двигуном Rolls-Royce від винищувача Spitfire. Про унікальний автомобіль розповіли на сайті аукціону Historics.
20 листопада 2025, 18:53
У Великій Британії виставили на аукціон неймовірного 27-літрового «Звіра» (фото)
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Вартість авто
За єдиний збережений The Beast («Звір») планують отримати від 75 000 до 100 000 фунтів стерлінгів ($99 000 — 132 000).
The Beast — розробка британського конструктора Джона Додда. Він вирішив створити авто з гігантським двигуном і спочатку планував оснастити його танковим мотором, проте кінець кінцем зупинив свій вибір на 27-літровому V12 Rolls-Royce Merlin від легендарного винищувача Другої світової війни.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі