У Великій Британії виставили на аукціон неймовірного 27-літрового «Звіра» (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон неймовірне авто The Beast 1972 року. Його оснастили величезним 27-літровим двигуном Rolls-Royce від винищувача Spitfire. Про унікальний автомобіль розповіли на сайті аукціону Historics.

Вартість авто

За єдиний збережений The Beast («Звір») планують отримати від 75 000 до 100 000 фунтів стерлінгів ($99 000 — 132 000).

The Beast — розробка британського конструктора Джона Додда. Він вирішив створити авто з гігантським двигуном і спочатку планував оснастити його танковим мотором, проте кінець кінцем зупинив свій вибір на 27-літровому V12 Rolls-Royce Merlin від легендарного винищувача Другої світової війни.