Кабмін збільшив виплати для родин Героїв Небесної Сотні

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає підвищення щомісячних доплат непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

Збільшення виплат та дата впровадження

Ключові зміни, які набудуть чинності з 1 грудня 2025 року:

Новий розмір доплати: Щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника становитиме 12 971 грн.

Розподіл: Якщо у сім'ї двоє або більше непрацездатних членів, зазначена сума буде розподілятися між ними рівними частинами.

Контекст: Раніше ці виплати, встановлені ще у 2014 році, становили від 5 000 до 8 000 грн, залежно від кількості утриманців.

Розширення кола отримувачів

Уряд також розширив перелік пенсій, до яких нараховується доплата. Тепер її можна отримувати не лише до пенсії у разі втрати годувальника, але й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена згідно із законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Наразі пенсії у зв’язку із втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.