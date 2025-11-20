Multi від Мінфін
20 листопада 2025, 16:13

Житло можуть забрати за борги тільки, якщо їх сума перевищує 160 тис. грн — Мін'юст

Законопроєкт № 14005 щодо цифровізації виконавчого провадження не запроваджує жодних нових правил, обмежень чи підстав для стягнення житла. Його ключова норма — автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників одразу після сплати заборгованості. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко.

Законопроєкт № 14005 щодо цифровізації виконавчого провадження не запроваджує жодних нових правил, обмежень чи підстав для стягнення житла.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що всі обмеження та обтяження зніматимуться автоматично, без необхідності додаткового звернення до державного виконавця. Це значно спростить процедуру для громадян та зменшить навантаження на виконавчу службу. За словами заступника міністра, нововведення дозволить оперативно оновлювати статус громадян, які повністю виконали свої боргові зобов’язання, та значно спростить роботу державних виконавців

Андрій Гайченко підкреслив, що єдине, що впроваджує законопроєкт — це автоматичне виключення людини з реєстру боржників після сплати заборгованості.

Заступник міністра підкреслив, що документ не створює жодних нових підстав для стягнення житла. Квартира може бути стягнута лише у чітко визначених законом випадках — зокрема, якщо сума боргу перевищує 160 тисяч грн. Цей порядок залишається незмінним.

«Жодних нововведень у цій частині закон не містить. Усе залишається в межах чинного законодавства. І в майбутньому змін у цій частині не передбачається».

Нагадаємо

Євроінтеграційний законопроєкт про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію був ухвалений в першому читанні 4 листопада. Подальша цифровізація виконавчого провадження передбачена зобов'язаннями України у межах Плану Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
20 листопада 2025, 18:31
#
Где-то плачут цыгане, бабкины майнеры и датацентры инвалидов.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vadymbanker и 6 незареєстрованих відвідувачів.
