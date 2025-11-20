Multi від Мінфін
20 листопада 2025, 13:33

Citi та Swift довели, що фіатні гроші та цифрові валюти можна проводити в одній системі

Citi та Swift підтвердили значний прорив у сфері інституційних цифрових активів: традиційні фіатні валюти та цифрові валюти тепер можуть взаємозамінно використовувати єдиний робочий процес «платіж проти платежу» (PvP). Оголошений 14 листопада 2025 року експеримент є однією з найчіткіших ознак того, що світові банки готуються до масштабних цифрових розрахунків, пише Ethnews.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Поєднання традиційних фінансів та блокчейну

Випробування показало, що сумісність між існуючими банківськими рейками та мережами розподіленого реєстру може бути досягнута без заміни поточної інфраструктури.

Глобальна система обміну повідомленнями Swift виконала роль сполучної тканини, пов'язуючи фіатні транзакції з рухом цифрових активів на основі блокчейну.

Citi провела етап цифрової валюти, використовуючи тестові токени USDC у тестовій мережі Sepolia Ethereum, довівши, що токенізовані активи можуть плавно інтегруватися з традиційними платіжними системами.

Щоб зменшити ризик розрахунків, одну з найбільших проблем у блокчейн-платежах, у випробуванні використовувався механізм умовного депонування та центральний оркестратор для синхронізації обох сторін транзакції. Це гарантувало, що ні фіатна, ні цифрова валютна частина не могли бути розраховані, якщо обидві не були успішно завершені.

Нові стандарти для цифрового майбутнього

Одним із найважливіших результатів стало створення нового стандарту обміну повідомленнями, спеціально розробленого для розрахунків між фіатною валютою та цифровою. Ця структура обміну повідомленнями може стати основою для інституційного впровадження, дозволяючи банкам, керуючим активами та корпораціям здійснювати транзакції з цифровими активами з такою ж впевненістю, як і традиційні платежі.

Citi та Swift заявляють, що наступний етап буде зосереджений на співпраці з ширшою фінансовою спільнотою для розробки спільних стандартів цифрових розрахунків, що є важливим кроком до того, як цифрові валюти, токенізовані депозити та стейблкоїни зможуть досягти інституційного масштабу.

Довівши, що фіатні та цифрові валюти можуть безпечно розраховуватися синхронізовано, це випробування позиціонує банки як центральні гравці в майбутню еру токенізованих фінансів.

Що це означає

За словами директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, фіат й крипта можуть працювати разом: банку не потрібно вибирати щось одне (платіж може починатися в доларах США, переходити в USDC на блокчейні та повертатися в долари США).

Крім того, блокчейн підключили безпосередньо до SWIFT: це не експеримент зовні, а вже вбудована робота всередині світової банківської мережі, якою користуються 11 000 банків.

Платежі стають миттєвими і прозорими: Блокчейн закриває швидкість й контроль, а SWIFT закриває зв'язок між банками.

Це підготовка до токенізації фінансової системи: всі активи стають цифровими (гроші, облігації, валюти), а SWIFT буде маршрутизатором і банки працюватимуть через токени та смарт-контракти.

USDC обраний як перший тестовий стейблкоїн: це демонстрація для інших банків, що впроваджувати цифрові валюти можна вже зараз без повної перебудови інфраструктури.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
