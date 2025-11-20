Більшість українців активно підтримують Збройні Сили України. За даними опитування Rakuten Viber, 64% респондентів продовжують донатити у 2025 році, ще 26% допомагають іншим чином. Половина респондентів дізнаються про збори від друзів і знайомих.
20 листопада 2025, 13:03
Понад 60% українців продовжують донатити на ЗСУ — опитування Viber
Результати опитування показали, що лише 6% опитаних не бачать сенсу у донатах.
На питання «Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?» відповіді розподілились наступним чином:
- Так, регулярно з кожної зарплатні — 42% (44% наприкінці 2024 року);
- Я допомагаю іншим чином — 26% (27% наприкінці 2024 року);
- Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (так само як і наприкінці 2024 року);
- Звісно, кожного дня потроху — 8% (5% наприкінці 2024 року);
- Не бачу сенсу в цьому — 6% (так само як і наприкінці 2024 року);
- Я служу в ЗСУ — 4% (так само як і наприкінці 2024 року).
Viber також запитав українців, звідки вони дізнаються про збори. Половина опитаних (50%) підтримують збори друзів і знайомих, дізнаються від них. Ще 14% користувачів дізнаються з новин.
Відповіді на запитання «Звідки ви найчастіше дізнаєтесь про збори?» розподілилися таким чином:
- Підтримую збори друзів і знайомих, дізнаюся від них — 50% (53% наприкінці 2024 року);
- Дізнаюся з новин, через новинні канали, які підтримують збори — 14% (13% наприкінці 2024 року);
- Дізнаюся від блогерів і впливових осіб, за якими стежу — 12% (11% наприкінці 2024 року);
- Стежу за великими фондами, які цим займаються — 5% (так само як і наприкінці 2024 року);
- Дізнаюся іншим чином — 19% (так само як і наприкінці 2024 року).
Дослідження
В анонімному опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна у 2025 році взяли участь понад 19 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.
Джерело: Мінфін
