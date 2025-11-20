Понад 60% українців продовжують донатити на ЗСУ — опитування Viber

Більшість українців активно підтримують Збройні Сили України. За даними опитування Rakuten Viber, 64% респондентів продовжують донатити у 2025 році, ще 26% допомагають іншим чином. Половина респондентів дізнаються про збори від друзів і знайомих.

Результати опитування показали, що лише 6% опитаних не бачать сенсу у донатах.

На питання «Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?» відповіді розподілились наступним чином:

Так, регулярно з кожної зарплатні — 42% (44% наприкінці 2024 року);

Я допомагаю іншим чином — 26% (27% наприкінці 2024 року);

Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (так само як і наприкінці 2024 року);

Звісно, кожного дня потроху — 8% (5% наприкінці 2024 року);

Не бачу сенсу в цьому — 6% (так само як і наприкінці 2024 року);

Я служу в ЗСУ — 4% (так само як і наприкінці 2024 року).

Viber також запитав українців, звідки вони дізнаються про збори. Половина опитаних (50%) підтримують збори друзів і знайомих, дізнаються від них. Ще 14% користувачів дізнаються з новин.

Відповіді на запитання «Звідки ви найчастіше дізнаєтесь про збори?» розподілилися таким чином:

Підтримую збори друзів і знайомих, дізнаюся від них — 50% (53% наприкінці 2024 року);

Дізнаюся з новин, через новинні канали, які підтримують збори — 14% (13% наприкінці 2024 року);

Дізнаюся від блогерів і впливових осіб, за якими стежу — 12% (11% наприкінці 2024 року);

Стежу за великими фондами, які цим займаються — 5% (так само як і наприкінці 2024 року);

Дізнаюся іншим чином — 19% (так само як і наприкінці 2024 року).

В анонімному опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна у 2025 році взяли участь понад 19 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.