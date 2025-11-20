Курси валют: Євро в банках втратило 7 копійок, долар — 5 копійок

У четвер, 20 листопада, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 7 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та додав у продажу 1 копійку. Євро втратило 15 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,29 грн. Євро купують за 48,50 грн, а продають за 49,05 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,13−42,20, євро — 48,75−49,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,08−42,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,48−48,50 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту