У четвер, 20 листопада, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 7 копійок у продажу.
20 листопада 2025, 11:00
Курси валют: Євро в банках втратило 7 копійок, долар — 5 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та додав у продажу 1 копійку. Євро втратило 15 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,29 грн. Євро купують за 48,50 грн, а продають за 49,05 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,13−42,20, євро — 48,75−49,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,08−42,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,48−48,50 грн/євро.
Джерело: Мінфін
