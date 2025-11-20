Приватбанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2025, 9:44

Приватбанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24

Приватбанк відкрив українцям ще один простий шлях до інвестицій — тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати у мобільному застосунку Приват24. Новий інвестиційний розділ «Облігації» дає можливість купувати та продавати ОВДП і управляти своїми цінними паперами, йдеться у повідомленні банку.

Приватбанк відкрив українцям ще один простий шлях до інвестицій — тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати у мобільному застосунку Приват24.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як інвестувати

Інвестувати в ОВДП у Приват24 можна від 1000 гривень. У розділі доступний широкий вибір облігацій у гривні, доларах та євро без податкових зборів та без додаткових комісій на купівлю.

Щоб розпочати, достатньо обрати потрібний випуск ОВДП, заповнити дані та підписати документи через SmartID. Заявки на купівлю та продаж приймаються 24/7.

Що це дає

Новий функціонал дозволяє не лише інвестувати, а й повністю контролювати свій портфель: переглядати залишки цінних паперів, історію операцій, надходження купонів та виплати за погашенням.

Нагадаємо

З початку 2025 року клієнти Привату вклали в ОВДП понад 21 млрд грн.

Найпопулярнішими залишаються піврічні та річні гривневі облігації, а також папери в доларах США.

Більшість клієнтів, що отримують виплати за погашенням, відразу реінвестують їх у нові випуски Мінфіну.

Читайте також: Гривневі ОВДП можуть принести дохід 17% річних: чи варто вкладатися в них на 2−3 роки

У 2025 році населення продовжує активно вкладатися в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Приріст таких вкладень громадян за цей неповний рік уже сягнув 30,51 млрд гривень.

Станом на 18 листопада обсяг ОВДП у портфелі фізосіб склав 109,04 млрд гривень.

У гривневих паперах розміщено близько 60,68 млрд гривень, або 55,65% вкладень населення в ОВДП, ще близько 48,36 млрд гривень, або 44,35%, — у валютних. Тобто структура вкладень тут наближається до рівня 50/50.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Ivan9999
Ivan9999
20 листопада 2025, 10:23
#
Автор статті ще не розібрався, що саме купити/продати ОВДП у додатку НЕ можна, бо все одно з додатка перенаправляє у вебверсію, де і проводяться угоди. А от просто передивитись інформацію щодо ОВДП у додатку можна, але без можливості проведення фактичних операцій
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає akaMIK и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами