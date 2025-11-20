Приватбанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24

Приватбанк відкрив українцям ще один простий шлях до інвестицій — тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати у мобільному застосунку Приват24. Новий інвестиційний розділ «Облігації» дає можливість купувати та продавати ОВДП і управляти своїми цінними паперами, йдеться у повідомленні банку.

Як інвестувати

Інвестувати в ОВДП у Приват24 можна від 1000 гривень. У розділі доступний широкий вибір облігацій у гривні, доларах та євро без податкових зборів та без додаткових комісій на купівлю.

Щоб розпочати, достатньо обрати потрібний випуск ОВДП, заповнити дані та підписати документи через SmartID. Заявки на купівлю та продаж приймаються 24/7.

Що це дає

Новий функціонал дозволяє не лише інвестувати, а й повністю контролювати свій портфель: переглядати залишки цінних паперів, історію операцій, надходження купонів та виплати за погашенням.

Нагадаємо

З початку 2025 року клієнти Привату вклали в ОВДП понад 21 млрд грн.

Найпопулярнішими залишаються піврічні та річні гривневі облігації, а також папери в доларах США.

Більшість клієнтів, що отримують виплати за погашенням, відразу реінвестують їх у нові випуски Мінфіну.

У 2025 році населення продовжує активно вкладатися в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Приріст таких вкладень громадян за цей неповний рік уже сягнув 30,51 млрд гривень.

Станом на 18 листопада обсяг ОВДП у портфелі фізосіб склав 109,04 млрд гривень.

У гривневих паперах розміщено близько 60,68 млрд гривень, або 55,65% вкладень населення в ОВДП, ще близько 48,36 млрд гривень, або 44,35%, — у валютних. Тобто структура вкладень тут наближається до рівня 50/50.