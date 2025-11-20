Магічна Чорна п’ятниця в Академії Мінфін: отримайте миттєвий подарунок

З нагоди Чорної п’ятниці Академія Мінфін оголосила про старт розіграшу «Магічна скринька» — з гарантованими подарунками для кожного. Розповідаємо, що можна виграти і як взяти участь.

З 19-го по 30 листопада включно ви можете відкрити інтерактивну Магічну скриньку й миттєво дізнатися, який подарунок вам випав.

Кожен має шанс виграти до 50% знижки або навіть безкоштовний доступ до курсів Академії Мінфін.

Що в Магічній скриньці

Промокод -30% на будь-який курс

Промокод -40% на будь-який курс

Промокод -50% на будь-який курс

Безкоштовний доступ до курсу «Інвестиційний трамплін»

Будь-який навчальний курс Академії Мінфін безкоштовно

Як взяти участь і забрати свій подарунок

Заповніть коротку форму, введіть свої дані для отримання подарунка. Натисніть кнопку «Відкрити скриньку» Система випадковим чином обере ваш подарунок і видасть промокод Скопіюйте цей промокод і передайте його до відділу турботи Академії в телеграм

Зверніть увагу! Учасники можуть відкрити Магічну скриньку лише один раз.

Готові спробувати удачу? Тисніть на кнопку та відчиняйте Магічну скриньку прямо зараз.