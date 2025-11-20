З нагоди Чорної п’ятниці Академія Мінфін оголосила про старт розіграшу «Магічна скринька» — з гарантованими подарунками для кожного. Розповідаємо, що можна виграти і як взяти участь.
20 листопада 2025, 10:00
Магічна Чорна п’ятниця в Академії Мінфін: отримайте миттєвий подарунок
З 19-го по 30 листопада включно ви можете відкрити інтерактивну Магічну скриньку й миттєво дізнатися, який подарунок вам випав.
Кожен має шанс виграти до 50% знижки або навіть безкоштовний доступ до курсів Академії Мінфін.
Що в Магічній скриньці
- Промокод -30% на будь-який курс
- Промокод -40% на будь-який курс
- Промокод -50% на будь-який курс
- Безкоштовний доступ до курсу «Інвестиційний трамплін»
- Будь-який навчальний курс Академії Мінфін безкоштовно
Як взяти участь і забрати свій подарунок
-
Заповніть коротку форму, введіть свої дані для отримання подарунка.
-
Натисніть кнопку «Відкрити скриньку»
-
Система випадковим чином обере ваш подарунок і видасть промокод
-
Скопіюйте цей промокод і передайте його до відділу турботи Академії в телеграм
Зверніть увагу! Учасники можуть відкрити Магічну скриньку лише один раз.
Готові спробувати удачу? Тисніть на кнопку та відчиняйте Магічну скриньку прямо зараз.
Джерело: Мінфін
