BUIDL від BlackRock став забезпеченням на Binance та інтегрований у BNB Chain

Компанія Securitize, яка працює у сфері токенізації реальних активів (RWA), та криптовалютна біржа Binance оголосили про інтеграцію — токенізований фонд BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) тепер прийматиметься як позабіржове забезпечення для торгівлі на Binance.

Це рішення знаменує важливий крок у зближенні традиційних і цифрових фінансів. Інституційні та досвідчені трейдери на Binance тепер можуть підвищувати ефективність розміщення капіталу, використовуючи актив, який забезпечений казначейськими облігаціями США, як гарантію для своєї торгової діяльності.

Подвійне розширення

Паралельно BUIDL запускає новий клас паїв у мережі BNB Chain, що розширює доступ інвесторів та сумісність фонду з іншими ончейн-фінансовими застосунками в одній із провідних блокчейн-екосистем.

«Наші інституційні клієнти шукають більше дохідних стабільних активів, які вони можуть тримати як забезпечення, продовжуючи активно торгувати на нашій біржі», — зазначила Кетрін Чен, керівниця напряму VIP та інституційних клієнтів у Binance.

Роббі Мітчнік, глобальний керівник напряму цифрових активів у BlackRock, підкреслив, що ця подія перетворює токенізацію з концепції на практичний інструмент.

«Дозволяючи BUIDL працювати як забезпечення в рамках провідної цифрової ринкової інфраструктури, ми допомагаємо перенести базові елементи традиційних фінансів в onchain-простір», — заявив він.

Фонд BUIDL, запущений у березні 2024 року, був першим токенізованим продуктом BlackRock на публічному блокчейні. Інтеграція BUIDL на Binance та в BNB Chain спирається на його вже існуючу присутність у провідних мережах, таких як Ethereum, Polygon, Solana та інші.