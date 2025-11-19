Державний Приватбанк отримав від Euromoney відзнаку найкращого банку-еквайра України 2025. Про це написав член правління банку Євген Заіграєв.

Скільки здійснено оплат

У 2025 році українці вже здійснили понад 1 трлн грн оплат через екосистему Приватбанку (+20% до 2024).

«Обсяг продажів через застосунок „Термінал“ зріс майже на 70%, дозволяючи підприємцям приймати оплату смартфоном», — написав він.

Нагадаємо

Загальні активи Приватбанку, за даними НБУ, на 1 вересня 2025 року досягли 1,001 трлн грн, або 25,6% від усіх загальних активів банківської системи України.