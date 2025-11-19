Курси валют: Євро в банках додало 16 копійок

У середу, 19 листопада, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро втратило 8 копійок у купівлі та додало 16 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив у покупці та у продажу 1 копійку. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринкукотирування гривні до долара становлять 41,82−42,29 грн. Євро купують за 48,50 грн, а продають за 49,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,11−42,19, євро — 48,95−49,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,08−42,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,76−48,77 грн/євро.

