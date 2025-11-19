На честь легенди: Британія випустила монету з Фредді Мерк’юрі (фото)

Королівський монетний двір Великої Британії представив нову колекційну монету, присвячену Фредді Мерк’юрі — легендарному фронтмену гурту Queen. Про це йдеться на сайті The Royal Mint.

Що відомо про випуск

Випуск монети пов'язали з 40-річчям легендарного концерту Live Aid і виходу сольного альбому Мерк’юрі Mr. Bad Guy На колекційній монеті зображено фронтмена гурту Queen, який закинув голову і тримається за стійку мікрофона під час виступу.

Нотний стан, що проходить по краю монети, відображає його вокальний діапазон у чотири октави.

Першу монету минулого тижня викарбувала сестра Мерк'юрі Кашміра Булсара на Королівському монетному дворі у Вельсі.

У межах вшанування спадщини Мерк’юрі спеціальну золоту монету буде передано благодійному фонду Mercury Phoenix Trust, який виставить її на аукціон, продовжуючи його місію боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Монета виходить у серії Music Legends, де вже відзначено інших видатних британських музикантів: Девіда Бові, Джорджа Майкла, Ширлі Бессі і Пола Маккартні.

Колекція доступна з 18 листопада з початковою ціною від 18,5 фунтів стерлінгів.