Крипторинок втратив $1,2 трлн через втечу трейдерів

За останні шість тижнів з криптовалютного ринку було стерто понад $1 трлн, оскільки побоювання щодо завищених оцінок технологічних компаній та траєкторії відсоткових ставок у США викликали масовий розпродаж спекулятивних активів. Про це пише Financial Times.

Ринкова вартість криптовалют

Як пише видання, сукупна ринкова вартість понад 18 тисяч криптовалют скоротилася на 25% з моменту піку 6 жовтня, що знищило близько $1,2 трлн капіталізації.

Падіння біткоїна

Біткоїн за цей час подешевшав на 28%, до $91 100, відкотившись до квітневих мінімумів. Аналітики зазначають, що збитки за маржинальними ставками прискорили падіння, а негатив перекинувся і на фондові майданчики: індекси в Гонконгу, Японії та Південній Кореї втратили від 1,7% до 3,3%, у Європі — близько 1,4%.

Що кажуть аналітики

Різке зниження стало розворотом після літнього ралі, коли сектор зростав на обіцянках Дональда Трампа зробити США «біткоїн-супердержавою» та призначенням у SEC голови, лояльного криптоіндустрії.

«Незважаючи на інституційне прийняття та позитивний регуляторний імпульс, зростання крипторинку з початку року повністю стерлося», — сказав Бретт Ноблаух, аналітик з крипторинку з Cantor Fitzgerald.

Посиленню розпродажу сприяли сумніви щодо зниження ставки Федрезерва у грудні: охолодження очікувань вдарило і по акціях, відправивши S&P 500 вниз приблизно на 3% з рекорду кінця жовтня.

Найгірший день стався 10 жовтня: загроза Трампа запровадити «масштабні» тарифи проти Китаю викликала ліквідацію $20 млрд маржинальних позицій — найбільше одноденне скорочення на біржах, які відстежує Coinbase.

«Інвестори в крипту люблять плече. І щоразу ми бачимо, як трейдери заходять надто далеко, думаючи, що цього разу все буде інакше», — сказав Райан Расмуссен, голова досліджень Bitwise Asset Management.

В індустрії за його словами, цей день називають «10/10».

"Те, що ми бачимо зараз, це не крах крипторинку. Це тривала віддача жовтневої ліквідації, сказав Девід Намдар, генеральний директор CEA Industries. — Масштаб розпродажу цього разу інший, бо позиції були більшими, плече — вищим, а процес виходу — довшим. Фундаментальні фактори при цьому не змінились.

Падіння найбільших криптовалют

Крім біткоїна, більш ніж на 40% з початку року впали шість із 20 найбільших криптовалют, включаючи Shiba Inu, Sui та Avalanche — кожна приблизно на 60%.

Деякі аналітики вважають, що криптопадіння 10 жовтня може пояснювати і різке падіння окремих сегментів американського фондового ринку в останні тижні.

Індекс Goldman Sachs, який відстежує збиткові технологічні компанії, популярні серед роздрібних трейдерів, втратив 19% з моменту піку 15 жовтня.

«Ми спостерігаємо значний відкат у роздрібній торговельній активності на ринку акцій США приблизно з середини жовтня», — сказав Вірадж Пател, партнер і заступник голови досліджень у Vanda, що аналізує потоки роздрібних інвесторів.

Потоки до захисних біржових фондів, що відстежують широкий фондовий ринок, одночасно зросли, додав він.

