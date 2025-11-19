Multi від Мінфін
19 листопада 2025, 8:26

Крипторинок втратив $1,2 трлн через втечу трейдерів

За останні шість тижнів з криптовалютного ринку було стерто понад $1 трлн, оскільки побоювання щодо завищених оцінок технологічних компаній та траєкторії відсоткових ставок у США викликали масовий розпродаж спекулятивних активів. Про це пише Financial Times.

За останні шість тижнів з криптовалютного ринку було стерто понад $1 трлн, оскільки побоювання щодо завищених оцінок технологічних компаній та траєкторії відсоткових ставок у США викликали масовий розпродаж спекулятивних активів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ринкова вартість криптовалют

Як пише видання, сукупна ринкова вартість понад 18 тисяч криптовалют скоротилася на 25% з моменту піку 6 жовтня, що знищило близько $1,2 трлн капіталізації.

Падіння біткоїна

Біткоїн за цей час подешевшав на 28%, до $91 100, відкотившись до квітневих мінімумів. Аналітики зазначають, що збитки за маржинальними ставками прискорили падіння, а негатив перекинувся і на фондові майданчики: індекси в Гонконгу, Японії та Південній Кореї втратили від 1,7% до 3,3%, у Європі — близько 1,4%.

Що кажуть аналітики

Різке зниження стало розворотом після літнього ралі, коли сектор зростав на обіцянках Дональда Трампа зробити США «біткоїн-супердержавою» та призначенням у SEC голови, лояльного криптоіндустрії.

«Незважаючи на інституційне прийняття та позитивний регуляторний імпульс, зростання крипторинку з початку року повністю стерлося», — сказав Бретт Ноблаух, аналітик з крипторинку з Cantor Fitzgerald.

Посиленню розпродажу сприяли сумніви щодо зниження ставки Федрезерва у грудні: охолодження очікувань вдарило і по акціях, відправивши S&P 500 вниз приблизно на 3% з рекорду кінця жовтня.

Найгірший день стався 10 жовтня: загроза Трампа запровадити «масштабні» тарифи проти Китаю викликала ліквідацію $20 млрд маржинальних позицій — найбільше одноденне скорочення на біржах, які відстежує Coinbase.

«Інвестори в крипту люблять плече. І щоразу ми бачимо, як трейдери заходять надто далеко, думаючи, що цього разу все буде інакше», — сказав Райан Расмуссен, голова досліджень Bitwise Asset Management.

В індустрії за його словами, цей день називають «10/10».

"Те, що ми бачимо зараз, це не крах крипторинку. Це тривала віддача жовтневої ліквідації, сказав Девід Намдар, генеральний директор CEA Industries. — Масштаб розпродажу цього разу інший, бо позиції були більшими, плече — вищим, а процес виходу — довшим. Фундаментальні фактори при цьому не змінились.

Читайте також: Біткоїн впав нижче за $90 000, Ethereum — $3 000

Падіння найбільших криптовалют

Крім біткоїна, більш ніж на 40% з початку року впали шість із 20 найбільших криптовалют, включаючи Shiba Inu, Sui та Avalanche — кожна приблизно на 60%.

Деякі аналітики вважають, що криптопадіння 10 жовтня може пояснювати і різке падіння окремих сегментів американського фондового ринку в останні тижні.

Індекс Goldman Sachs, який відстежує збиткові технологічні компанії, популярні серед роздрібних трейдерів, втратив 19% з моменту піку 15 жовтня.

«Ми спостерігаємо значний відкат у роздрібній торговельній активності на ринку акцій США приблизно з середини жовтня», — сказав Вірадж Пател, партнер і заступник голови досліджень у Vanda, що аналізує потоки роздрібних інвесторів.

Потоки до захисних біржових фондів, що відстежують широкий фондовий ринок, одночасно зросли, додав він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що 18 листопада курс першої криптовалюти знизився до менше ніж $90 тисяч, а Ethereum — до $3 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Андрей Иванов
Андрей Иванов
19 листопада 2025, 10:07
#
Как интересно читать аналитику на то, что не поддается аналитике.
+
0
zephyr
zephyr
19 листопада 2025, 11:16
#
Вот тебе более краткая аналитика: для тех кто с плечом торгует от 25- выросла суточная ставка, сговор 7 самых больших бирж. Сама ликвидность по монетам- никуда не делась, а вот пэг в виде бакса- вот он как раз ушёл.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
