Курс євро зріс на 4 копійки у вівторок, 18 листопада. Долар залишився без змін. Про це свідчать дані міжбанківських торгів.
18 листопада 2025, 17:35
Курс валют: євро на міжбанку подорожчало, долар стабільний
|
Відкриття 18 листопада
|
Закриття 18 листопада
|
Зміни
|
42,08/42,11
|
42,08/42,11
|
0/0
|
48,78/48,80
|
48,82/48,84
|
4/4
Середній курс у банках: 41,85−42,27 грн/долар, 48,58−49,14 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,12−42,20, євро — 48,95−49,10 грн.
Джерело: Мінфін
