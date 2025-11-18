Українці стали активніше користуватися картками: обсяг операцій зріс на 11,7% — НБУ

Національний банк України зафіксував стійке зростання популярності безготівкових розрахунків серед українців за підсумками дев'яти місяців 2025 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за вказаний період становила 7 069,4 млн шт., а їхня сума — 5 217,6 млрд грн.

Із них безготівковими були 6 745,7 млн операцій на загальну суму 3 414,2 млрд грн — це на 11,7% та на 9,9% відповідно більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Понад 95% операцій із платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій за дев’ять місяців 2025 року за сумою становила 65,4% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — 95,4% (за дев’ять місяців 2024 року — 64,8% та 94,5% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах — 74,4% та 50,7% відповідно.

Перекази «з картки на картку» за звітний період становили менше десятини за кількістю (7,3%) та менше третини за сумою (26,7%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 13,7% за кількістю та 16,1% за сумою.

Протягом січня — вересня цього року середня сума однієї операції з використанням платіжних карток становила:

у торговельній та сервісній мережах — 345 грн (за дев’ять місяців 2024 року — 322 грн),

переказ «з картки на картку» — 1 847 грн (1 976 грн),

оплата товарів та послуг в інтернеті - 598 грн (553 грн).

Платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у вересні порівняно з січнем зросла на 10,5% (до 548,7 тис.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 14,3% (до 592,5 тис.).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 0,6% і у вересні налічувала 15,6 тис. банкоматів.

Кількість активних платіжних карток (з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції), як і кількість безконтактних платіжних карток, майже не змінилася.

Загалом цьогоріч у вересні більше половини (59,6%) активних платіжних карток були безконтактними.

Популярність безконтактних платежів зростає

Надалі зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їх кількість з початку року збільшилася на 13% (до 18,6 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є майже кожна третя (31,5%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. За дев’ять місяців цього року частка таких операцій становила 1,8% за кількістю та 2,5% за сумою (в аналогічному періоді торік — 4,7% та 5,8% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума за дев’ять місяців 2025 року становила 1 686,3 млрд грн (за дев’ять місяців 2024 року — 1 349,1 млрд грн).