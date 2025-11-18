Фізособи скорочують валютні вкладення, тоді як бізнес їх нарощує

Огляд банківського сектору від Національного банку України за третій квартал 2025 року засвідчив контрастну поведінку клієнтів щодо зберігання коштів в іноземній валюті . З одного боку, фізичні особи (населення) почали скорочувати свої валютні вклади, а з іншого — юридичні особи (бізнес) продовжують активно нарощувати валютну ліквідність у банках.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютні вклади фізичних осіб почали зменшуватися

Загальний обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках продовжував зростати, досягнувши 1 330 млрд грн у III кварталі (порівняно з 1 228 млрд грн у I кварталі).

Однак, якщо поглянути на їхню валютну складову (у перерахунку в гривневий еквівалент), помітна негативна динаміка:

I квартал: 432 млрд грн

II квартал: 448 млрд грн (максимум)

III квартал: 446 млрд грн

Таким чином, у третьому кварталі обсяг коштів фізичних осіб в іноземній валюті скоротився на 2 млрд грн, що може свідчити про зростання попиту на готівкову валюту або переведення її у гривневі інструменти.

Юридичні особи активно нарощують валютну ліквідність

На противагу населенню, суб'єкти господарювання (бізнес) активно збільшували свої валютні резерви в банках, демонструючи стабільне зростання як загального, так і валютного портфеля:

Показник I квартал II квартал III квартал Загальні кошти 1 529 млрд грн 1 543 млрд грн 1 553 млрд грн У т. ч. в іноземній валюті 425 млрд грн 432 млрд грн 448 млрд грн

Загалом за три квартали обсяг валютних коштів бізнесу зріс на 23 млрд грн (з 425 млрд грн до 448 млрд грн), що відображає накопичення компаніями валютної ліквідності, необхідної для імпортних операцій, обслуговування зовнішніх зобов'язань або як хеджування від валютних ризиків.