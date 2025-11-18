Банки збільшили відрахування до резервів майже вдвічі до 2,3 млрд гривень

За рахунок зростання кредитного портфеля та зниження якості окремих кредитів у 3 кварталі банки змушені були збільшити відрахування до резервів практично вдвічі — з 1,1 млрд гривень до 2,3 млрд гривень. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за 3 квартал.

Збільшення відрахувань

За сім місяців 2025 року банки збільшили відрахування до резервів на 4,93 млрд грн, порівняно з 0,38 млрд грн за аналогічний період попереднього року. Основні причини та наслідки

Збільшення відрахувань: Загальні витрати банків зросли на 31,7% за 7 місяців 2025 року, частково через значне збільшення відрахувань до резервів, які склали 5,6 млрд грн. Це свідчить про погіршення якості кредитного портфеля та збільшення ризиків.

Зменшення прибутку: Різке збільшення відрахувань до резервів призвело до скорочення чистого прибутку банківського сектору України за перші сім місяців 2025 року.

Відмінність від 2024 року: У 2024 році, навпаки, спостерігалося розформування резервів на суму 2,1 млрд грн, що свідчило про покращення якості активів.

Пов'язані зміни та заходи

Обов'язкове резервування: З 11 вересня 2023 року Національний банк України урівняв нормативи обов'язкового резервування за коштами юридичних осіб.

Збільшення резервів: Зокрема, обов'язкові резерви за строковими коштами та вкладами юридичних осіб (крім інших банків) у національній валюті тепер становлять 10% (раніше 0%), а в іноземній валюті — 20% (раніше 10%).

Вплив на економіку: Ці зміни впливають на банківську систему та економіку в цілому, впливаючи на пропозицію грошей та банківського кредитування.