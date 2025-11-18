Чисті активи банків зросли майже на 100 мільярдів

Чисті активи банків з підсумками 3 кварталу зросли майже на 100 мільярдів гривень з 3 508 трлн грн до 3 604 трлн грн. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за 3 квартал.

Як змінилися активи

Згідно із даними НБУ, чисті активи банків у національній валюті зросли на 96 мільярдів гривень з 3508 до 3604 грн, у тому числі в іноземній валюті на 22 мільярди з 962 до 984 млрд.

Згідно із дослідженням Forinsurer, чисті активи банків за ІІІ квартал зросли на 7,5% і перевищили довоєнний рівень. Переважно нарощувалися обсяги депозитних сертифікатів НБУ. Рівень ліквідності залишався високим, попри війну.

Обсяг коштів клієнтів у банках зріс передусім за рахунок гривневих коштів населення та вкладів бізнесу в іноземній валюті. Формування резервів зумовило зростання збитків банківського сектору.

Активи банківського сектора зросли на 5% до 1,56 трлн грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Активи працюючих банків скоротилися на 1,8%. При цьому загальні активи банків (не скориговані на резерви активних операцій) склали 2 трлн грн.

Доходи банків зросли на 10,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 88,608 млрд грн, зокрема процентний дохід — на 18,9%, до 61,142 млрд грн, тоді як комісійний знизився на 8 ,9% до 24,465 млрд грн.

Витрати банків зросли на 53% до 96,034 млрд грн, зокрема відсоткові витрати — на 4,9%, до 17,735 млрд грн, комісійні витрати — на 12,8%, до 11,3 млрд грн та витрати від відрахувань до резервів — у 6,8 раза до 32,725 млрд грн.

За оцінками Національного банку, ураховуючи попередні результати оцінки стійкості банків і поточний стан системи, наявний запас капіталу більшості банків є достатнім для комфортного виконання перелічених вимог, незважаючи на очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на прибутки банків. До виконання банками зазначених вимог обмеження на розподіл прибутків зберігатимуться.