Курси валют: Євро та долар незначно подорожчали

У вівторок, 18 листопада, на готівковому ринку середній курс долара додав 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 3 копійки у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та додав 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,81−42,27 грн. Євро купують за 48,57 грн, а продають за 49,22 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,10−42,20, євро — 48,99−49,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,08−42,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,78−48,80 грн/євро.

