18 листопада 2025, 9:51

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан порівняв фіндопомогу Україні з «ящиком горілки для алкоголіка»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на лист президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому зазначено, що Україні у 2026 році може знадобитися 70 млрд євро підтримки, а також наведено можливі механізми фінансування. Про це Віктор Орбан написав у X.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на лист президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому зазначено, що Україні у 2026 році може знадобитися 70 млрд євро підтримки, а також наведено можливі механізми фінансування.
Фото: Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Критика Орбана

У дописі Орбан традиційно розкритикував надання коштів Києву, використовуючи принизливі аналогії.

«Вся ця справа трохи схожа на спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки. Угорщина не втратила здорового глузду», — написав він.

Орбан про допомогу Україні

Орбан заявляє, що Україна не має «жодних шансів» на перемогу у війні проти росії, а подальша фінансова допомога з боку Європейського Союзу є «просто божевіллям», яке «вбиває» ЄС.

«Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і… ми збираємося спалити ще більше. Таким чином, ми фінансуємо країну, яка не має жодного шансу виграти війну», — заявив Орбан.

Він звинуватив європейських лідерів у навмисному затягуванні війни, прагнучи отримати кращі переговорні позиції для майбутньої мирної угоди. На думку угорського прем'єра, такий підхід є помилковим.

Стосовно можливого мирного врегулювання Орбан заявив, що очікує «угоди між росіянами і американцями щодо війни, торгівлі, енергетики та інших питань».

Він також закликав Європу «відкрити незалежний канал зв'язку з росією» і вести паралельні переговори, щоб зрештою «об'єднати позицію американців і європейців».

Описуючи майбутню систему безпеки, Орбан зазначив, що повоєнний устрій для України має включати «мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні», а також «безумовно якусь демілітаризовану зону».

Він висловив упевненість, що якщо не станеться «дива», Росія продовжить окупацію українських територій і після завершення війни.

«Це реальність, подобається вона вам чи ні», — підкреслив Орбан.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
