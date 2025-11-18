Індекс малих цифрових активів упав до мінімуму 2020 року

Індекс MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, який відстежує 50 найменших криптовалют із кошика зі 100, у неділю, 16 листопада, впав до найнижчого рівня з 2020 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння індексу

Падіння відбулося тоді, коли біткоїн — найбільша криптовалюта — втратив усе своє 30% зростання від початку року, лише за кілька тижнів після досягнення історичного максимуму. Так звані альткоїни, що слугують індикатором найспекулятивніших настроїв ринку, у 2025 році відстають від основних криптовалют.

За останні п'ять років індекс малих криптоактивів знизився майже на 8%, тоді як його аналог із великими токенами зріс приблизно на 380%.

«Роздрібні трейдери засвоюють уроки з попередніх циклів. Підвищення рівня не підіймає всі човни — воно підіймає лише якісні», — пояснив Пратік Кала, портфельний менеджер австралійського хедж-фонду Apollo Crypto.

Ширший крипторинок досі не відновився після обвалу 10 жовтня, коли було ліквідовано позицій на близько $19 млрд, а сукупна ринкова вартість токенів скоротилася більш ніж на $1 трлн.