Коломойський має сплатити Привату $3 млрд: чому банку вигідно пізніше стягнути борг

Високий суд Англії зобов'язав ексвласників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити банку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат. 10 листопада стало відомо, що, якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, банк розпочне процес стягнення. Чому в такому сценарії є навіть плюси для Привату, у коментарі «Юридичній Газеті» розповіла радниця Asters Анна Ткачова. «Мінфін» публікує ключові тези.

Скільки грошей отримає Приват

Рішення Високого суду Англії від 10 листопада постановлене у продовження рішення від 30 липня 2025 року. У цьому рішенні суд розв'язав залишкові питання.

Конкретна сума відповідальності:

колишні власники несуть солідарну відповідальність перед банком у розмірі $1,762 млрд;

відповідачі — юридичні особи несуть солідарну відповідальність у розмірі 275,5 млн. Колишні власники несуть солідарну відповідальність із відповідачами — юридичними особами щодо цих сум;

Відсотки:

суд присудив нарахування складних відсотків за ставкою, визначеною на основі запозичень банку в доларах США, із щомісячною капіталізацією, за період від моменту заподіяння шкоди до ухвалення рішення. Це означає, що колишні власники несуть відповідальність за сплату відсотків у $1,19 млрд.

суд також визначив, що якщо відповідачі затримають сплату боргу за судовим рішенням, то на відповідні суми мають нараховуватись відсотки за ставкою US Prime плюс 2%;

Компенсація витрат Приватбанку:

суд погодився з банком, що поведінка відповідачів як до початку судового розгляду, так і під час провадження була настільки неприйнятною, що виправдовує присудження банку витрат за принципом їх повного відшкодування щодо всього провадження. Такий підхід застосовується рідко, оскільки потребує доведення виняткової ненормативності поведінки сторони.

витрати підлягатимуть детальній оцінці, однак суд уже зараз постановив, що відповідачі мають здійснити проміжну виплату на покриття витрат банку в розмірі розумної суми, яку суд визначив у 76,4 млн фунтів стерлінгів;

Що має зробити Приват аби отримати кошти

У відповідачів є час, упродовж якого вони можуть виконати рішення суду добровільно. Якщо добровільного виконання рішення не буде, то банк може розпочати його примусове виконання. Так, банк публічно підтвердив свій намір стягнути всю суму, яку мають виплатити відповідачі.

Також важливо зазначити два моменти:

1. Наказ про всесвітній арешт активів діє з 2017 року та продовжує залишатися в силі після постановлення рішення Високого суду Англії.

2. На суму боргу за судовим рішенням підлягають нарахуванню відсотки: тож, чим довше рішення залишатиметься без виконання, тим більше буде сума стягнення.

Примусове виконання рішення — це як гра у шахи. Тож розумно та очікувано Приват уникає коментарів щодо своєї стратегії по примусовому виконанню, окрім розкриття свого наміру використовувати всі доступні правові інструменти для стягнення всієї суми, яку мають сплатити відповідачі.

Як відбувається примусове виконання рішень у міжнародних юрисдикціях

Загалом примусове виконання рішень англійського суду в інших юрисдикціях залежить від режиму, встановленого у відповідних міжнародних договорах (якщо такі є), та законодавства країни, в якій буде здійснюватися виконання.

Підстави, на яких інші держави можуть відмовити виконувати іноземне рішення зазвичай визначаються у міжнародних договорах (якщо такі є) та у внутрішньому законодавстві відповідної держави. Зазвичай перелік таких підстав є обмеженим.

Потрібно зазначити, що англійські суди мають хорошу репутацію у світі, тож застосування підстав для відмови у виконанні англійського рішення іншими країнами є малоймовірним.