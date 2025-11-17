Культовий Ford Focus зняли з виробництва

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 листопада 2025, 19:05

Культовий Ford Focus зняли з виробництва

Компанія Ford завершила виробництво своєї культової моделі Focus, яка була однією з найпопулярніших у Європі протягом 27 років. Цей крок є частиною раніше оголошеного плану Ford щодо прискорення переходу свого європейського модельного ряду на повністю електричні моделі. Про це повідомляє Autocar 17 листопада.

Компанія Ford завершила виробництво своєї культової моделі Focus, яка була однією з найпопулярніших у Європі протягом 27 років.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Електрична заміна на платформі VW

Рішення про зняття з виробництва сімейного хетчбека було оголошено ще у 2022 році. Місце Focus у лінійці Ford фактично зайняли два нові електричні кросовери — Explorer та Capri. Обидві моделі базуються на електричній архітектурі MEB німецького концерну Volkswagen Group, що є частиною стратегічного партнерства між двома автогігантами.

Доля заводу в Саарлуїсі

Припинення виробництва Focus означає, що німецький завод Ford у Саарлуїсі, де збирали цю модель, більше не випускає автомобілів. Раніше Ford заявляв, що не має планів на виробництво нових моделей на цьому підприємстві, і досі не оголосив про покупця для заводу, залишаючи його майбутнє невизначеним.

Падіння частки ринку та план повернення

Зняття з виробництва Focus, а раніше — моделі Fiesta, означає, що Ford втратив дві свої наймасовіші та найпопулярніші моделі в Європі. Це вже кардинально змінило позиції бренду на ринку.

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), Ford опустився з 2-го місця за обсягами продажів у Європі у 2015 році до 12-го місця минулого року. За цей період компанія втратила майже половину своєї частки ринку.

Зараз Ford формує план повернення на позиції одного з найбільш продаваних виробників у Європі. Для цього компанія призначила Джима Баумбіка — колишнього керівника модельних лінійок Focus та Kuga — першим за три роки спеціалізованим керівником європейського підрозділу. Його головне завдання — розробляти продукти, актуальні для європейських клієнтів.

Кінець цілої епохи

Припинення виробництва Focus — це кінець цілої епохи для Ford. Компанія добровільно йде з сегменту доступних сімейних хетчбеків, де вона домінувала десятиліттями, щоб повністю зосередитись на двох напрямках: електромобілях та кросоверах. Це стратегічна відповідь на зміну споживчих уподобань та жорсткі екологічні норми ЄС.

Однак це і величезний ризик: відмова від масових, високооб'ємних моделей (Focus, Fiesta) вже призвела до катастрофічного падіння частки ринку (з 2-го на 12-те місце в Європі). Нова стратегія, що базується на електрокросоверах (Explorer, Capri) на платформі Volkswagen, — це спроба Ford перейти від масового виробника до більш нішового, з вищою маржею, але це також залишає її традиційних клієнтів конкурентам, таким як Volkswagen Golf або Toyota Corolla.

Вигіднооформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Pablito
Pablito
17 листопада 2025, 19:18
#
А потім будуть нити «а чому у нас продажі падають? кляті китайці!»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає edyomina и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами