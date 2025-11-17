Культовий Ford Focus зняли з виробництва

Компанія Ford завершила виробництво своєї культової моделі Focus, яка була однією з найпопулярніших у Європі протягом 27 років. Цей крок є частиною раніше оголошеного плану Ford щодо прискорення переходу свого європейського модельного ряду на повністю електричні моделі. Про це повідомляє Autocar 17 листопада.

Електрична заміна на платформі VW

Рішення про зняття з виробництва сімейного хетчбека було оголошено ще у 2022 році. Місце Focus у лінійці Ford фактично зайняли два нові електричні кросовери — Explorer та Capri. Обидві моделі базуються на електричній архітектурі MEB німецького концерну Volkswagen Group, що є частиною стратегічного партнерства між двома автогігантами.

Доля заводу в Саарлуїсі

Припинення виробництва Focus означає, що німецький завод Ford у Саарлуїсі, де збирали цю модель, більше не випускає автомобілів. Раніше Ford заявляв, що не має планів на виробництво нових моделей на цьому підприємстві, і досі не оголосив про покупця для заводу, залишаючи його майбутнє невизначеним.

Падіння частки ринку та план повернення

Зняття з виробництва Focus, а раніше — моделі Fiesta, означає, що Ford втратив дві свої наймасовіші та найпопулярніші моделі в Європі. Це вже кардинально змінило позиції бренду на ринку.

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), Ford опустився з 2-го місця за обсягами продажів у Європі у 2015 році до 12-го місця минулого року. За цей період компанія втратила майже половину своєї частки ринку.

Зараз Ford формує план повернення на позиції одного з найбільш продаваних виробників у Європі. Для цього компанія призначила Джима Баумбіка — колишнього керівника модельних лінійок Focus та Kuga — першим за три роки спеціалізованим керівником європейського підрозділу. Його головне завдання — розробляти продукти, актуальні для європейських клієнтів.

Кінець цілої епохи

Припинення виробництва Focus — це кінець цілої епохи для Ford. Компанія добровільно йде з сегменту доступних сімейних хетчбеків, де вона домінувала десятиліттями, щоб повністю зосередитись на двох напрямках: електромобілях та кросоверах. Це стратегічна відповідь на зміну споживчих уподобань та жорсткі екологічні норми ЄС.

Однак це і величезний ризик: відмова від масових, високооб'ємних моделей (Focus, Fiesta) вже призвела до катастрофічного падіння частки ринку (з 2-го на 12-те місце в Європі). Нова стратегія, що базується на електрокросоверах (Explorer, Capri) на платформі Volkswagen, — це спроба Ford перейти від масового виробника до більш нішового, з вищою маржею, але це також залишає її традиційних клієнтів конкурентам, таким як Volkswagen Golf або Toyota Corolla.

