Американський долар подорожчав на 7 копійок у понеділок, 17 листопада на українському міжбанку. Воджночас курс євро знизився. Про це свідчать дані торгів.
17 листопада 2025, 17:27
Долар на міжбанку зріс, а євро подешевшало
|
Відкриття 17 листопада
|
Закриття 17 листопада
|
Зміни
|
42,01/42,04
|
42,08/42,11
|
7/7
|
48,79/48,81
|
48,77/48,78
|
2/3
Офіційний курс: долар —42,07 грн, євро — 48,78 грн.
Середній курс у банках: 41,80−42,25 грн/долар, 48,60−49,20 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,10−42,18, євро — 48,98−49,15 грн.
Джерело: Мінфін
