Авто з рук: як обрати, перевірити та застрахувати. Поради експертів у новому подкасті «Страхування по-людськи» від Finance.uа

Купівля вживаного автомобіля часто перетворюється на справжній виклик. Приховані дефекти, «скручений» пробіг, сумнівна історія авто — лише частина ризиків, із якими можуть зіткнутися покупці. Як не прогадати й обрати справді надійний автомобіль?

У новому випуску подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua разом із запрошеними експертами поговоримо, як обрати надійне авто, на які хитрощі продавців звертати увагу під час перевірки та що потрібно знати про страхування.

У гостях:

Василь Ричков — експерт з підбору авто, засновник компанії CarCheck

Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua

У випуску ви дізнаєтесь про:

які авто найчастіше купують українці та актуальні тренди ринку;

як перевірити авто перед купівлею;

які проблеми найчастіше приховують продавці;

чи можна застрахувати авто на транзитних номерах та чи діє поліс попереднього власника;

як працює послуга підбору авто «під ключ»;

які сервіси допоможуть перевірити авто перед купівлею.

