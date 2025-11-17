Купівля вживаного автомобіля часто перетворюється на справжній виклик. Приховані дефекти, «скручений» пробіг, сумнівна історія авто — лише частина ризиків, із якими можуть зіткнутися покупці. Як не прогадати й обрати справді надійний автомобіль?
Авто з рук: як обрати, перевірити та застрахувати. Поради експертів у новому подкасті «Страхування по-людськи» від Finance.uа
У новому випуску подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua разом із запрошеними експертами поговоримо, як обрати надійне авто, на які хитрощі продавців звертати увагу під час перевірки та що потрібно знати про страхування.
У гостях:
- Василь Ричков — експерт з підбору авто, засновник компанії CarCheck
- Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua
У випуску ви дізнаєтесь про:
- які авто найчастіше купують українці та актуальні тренди ринку;
- як перевірити авто перед купівлею;
- які проблеми найчастіше приховують продавці;
- чи можна застрахувати авто на транзитних номерах та чи діє поліс попереднього власника;
- як працює послуга підбору авто «під ключ»;
- які сервіси допоможуть перевірити авто перед купівлею.
