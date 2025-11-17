Середня зарплата у Польщі сягнула 8750 злотих — майже вчетверо більше, ніж в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 листопада 2025, 16:30

Середня зарплата у Польщі сягнула 8750 злотих — майже вчетверо більше, ніж в Україні

За дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% і у вересні сягнула 8750 злотих (приблизно 82,5 тис. грн). Це більше, ніж у будь-якій галузі в Україні, де середня зарплата у вересні становила близько 26,6 тис. грн (за даними Держстату), тобто майже вчетверо менше, ніж у сусідній Польщі. Про це йдеться в аналітичних даних Gremi Personal.

За дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% і у вересні сягнула 8750 злотих (приблизно 82,5 тис.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Де платять найбільше

Найвищі темпи зростання зарплат у Польщі зафіксовано у виробників комп’ютерів та електроніки (+10,9%), продуктів харчування (+9,8%), транспортного обладнання, включно з військовим (+9,2%), машинобудуванні (+9,1%) та меблевій промисловості (+8,9%).

Такі темпи зростання відображають дефіцит кваліфікованих працівників у високотехнологічних та експортно-орієнтованих секторах. У Gremi Personal зазначають, що працедавці підвищують зарплати, щоб утримати ключовий персонал, навіть попри оптимізацію штату.

Для порівняння, в Україні найбільше підвищення оплати праці з початку року спостерігається у секторі ІТ (+14%), фінансах (+11%) і енергетиці (+9%), але у грошовому еквіваленті це набагато менші суми — навіть у столичних ІТ-компаніях середня зарплата рідко перевищує 80−100 тис. грн.

Галузі, де працює більшість українців

Менші темпи зростання зарплат у Польщі зафіксовані у сферах, де традиційно працює багато українців:

  • логістика та склади — +7,8% (середня зарплата 9029 злотих);
  • HoReCa — +7,8% (6548 злотих);
  • будівництво — +7,6%;
  • роздрібна торгівля — +7,6% (6766 злотих).

Попри зростання у річному вимірі, у вересні в цих секторах зафіксовано зниження зарплат у місячній динаміці (на 0,4−1,2%), що пов’язано із сезонним спадом активності та збільшенням пропозиції робочої сили — у тому числі за рахунок працівників, звільнених з промисловості.

Водночас навіть такі «просідання» не змінюють факту: зарплати у логістиці Польщі майже вчетверо перевищують аналогічні в Україні. Для порівняння, середня зарплата у вітчизняних транспортно-логістичних компаніях у вересні 2025 року становила близько 24 тис. грн, тоді як польський працівник на аналогічній посаді отримує еквівалент 85−90 тис. грн.

Хто виграє від такого розриву

Експерти Gremi Personal наголошують, що логістика залишається одним із найпривабливіших секторів для трудових мігрантів з України. По-перше, через стабільний попит на персонал (+4,7% зростання зайнятості за дев’ять місяців). По-друге, через можливість кар'єрного росту — працівники зі знанням польської мови або технічними навичками швидко переходять у більш оплачувані позиції, зокрема у виробництві чи технічному обслуговуванні.

В Україні ж ситуація протилежна: нестача персоналу у логістиці, будівництві й агросекторі підштовхує бізнес до автоматизації або залучення працівників із меншими вимогами до кваліфікації. Але суттєвого зростання зарплат ці тенденції поки не дали.

Читайте також: Зарплатна прірва: українці отримують у 7 разів менше, ніж європейці

Підсумок

Польща залишається привабливим ринком праці для українців, навіть попри уповільнення темпів зростання зарплат.

  • Розрив між середньою зарплатою в Польщі та Україні — понад 3,5 рази.
  • Робітничі спеціальності у Польщі оплачуються краще, ніж менеджерські посади в Україні.
  • Найкращі перспективи — у технічних і виробничих професіях, де польські компанії активно інвестують у персонал.

Як підсумовують у Gremi Personal, «українці, які готові здобувати технічні спеціальності або підвищувати кваліфікацію, залишатимуться найбільш затребуваними на польському ринку праці у 2026 році».

Що із зарплатами в Україні

Середня заробітна плата в Україні у вересні 2025 року становила 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж у серпні. За даними Державної служби статистики, у липні 2025 року показник становив 26 499 грн.

За підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн. або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами