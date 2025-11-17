Середня зарплата у Польщі сягнула 8750 злотих — майже вчетверо більше, ніж в Україні

За дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% і у вересні сягнула 8750 злотих (приблизно 82,5 тис. грн). Це більше, ніж у будь-якій галузі в Україні, де середня зарплата у вересні становила близько 26,6 тис. грн (за даними Держстату), тобто майже вчетверо менше, ніж у сусідній Польщі. Про це йдеться в аналітичних даних Gremi Personal.

Де платять найбільше

Найвищі темпи зростання зарплат у Польщі зафіксовано у виробників комп’ютерів та електроніки (+10,9%), продуктів харчування (+9,8%), транспортного обладнання, включно з військовим (+9,2%), машинобудуванні (+9,1%) та меблевій промисловості (+8,9%).

Такі темпи зростання відображають дефіцит кваліфікованих працівників у високотехнологічних та експортно-орієнтованих секторах. У Gremi Personal зазначають, що працедавці підвищують зарплати, щоб утримати ключовий персонал, навіть попри оптимізацію штату.

Для порівняння, в Україні найбільше підвищення оплати праці з початку року спостерігається у секторі ІТ (+14%), фінансах (+11%) і енергетиці (+9%), але у грошовому еквіваленті це набагато менші суми — навіть у столичних ІТ-компаніях середня зарплата рідко перевищує 80−100 тис. грн.

Галузі, де працює більшість українців

Менші темпи зростання зарплат у Польщі зафіксовані у сферах, де традиційно працює багато українців:

логістика та склади — +7,8% (середня зарплата 9029 злотих);

HoReCa — +7,8% (6548 злотих);

будівництво — +7,6%;

роздрібна торгівля — +7,6% (6766 злотих).

Попри зростання у річному вимірі, у вересні в цих секторах зафіксовано зниження зарплат у місячній динаміці (на 0,4−1,2%), що пов’язано із сезонним спадом активності та збільшенням пропозиції робочої сили — у тому числі за рахунок працівників, звільнених з промисловості.

Водночас навіть такі «просідання» не змінюють факту: зарплати у логістиці Польщі майже вчетверо перевищують аналогічні в Україні. Для порівняння, середня зарплата у вітчизняних транспортно-логістичних компаніях у вересні 2025 року становила близько 24 тис. грн, тоді як польський працівник на аналогічній посаді отримує еквівалент 85−90 тис. грн.

Хто виграє від такого розриву

Експерти Gremi Personal наголошують, що логістика залишається одним із найпривабливіших секторів для трудових мігрантів з України. По-перше, через стабільний попит на персонал (+4,7% зростання зайнятості за дев’ять місяців). По-друге, через можливість кар'єрного росту — працівники зі знанням польської мови або технічними навичками швидко переходять у більш оплачувані позиції, зокрема у виробництві чи технічному обслуговуванні.

В Україні ж ситуація протилежна: нестача персоналу у логістиці, будівництві й агросекторі підштовхує бізнес до автоматизації або залучення працівників із меншими вимогами до кваліфікації. Але суттєвого зростання зарплат ці тенденції поки не дали.

Підсумок

Польща залишається привабливим ринком праці для українців, навіть попри уповільнення темпів зростання зарплат.

Розрив між середньою зарплатою в Польщі та Україні — понад 3,5 рази.

Робітничі спеціальності у Польщі оплачуються краще, ніж менеджерські посади в Україні.

Найкращі перспективи — у технічних і виробничих професіях, де польські компанії активно інвестують у персонал.

Як підсумовують у Gremi Personal, «українці, які готові здобувати технічні спеціальності або підвищувати кваліфікацію, залишатимуться найбільш затребуваними на польському ринку праці у 2026 році».

Що із зарплатами в Україні

Середня заробітна плата в Україні у вересні 2025 року становила 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж у серпні. За даними Державної служби статистики, у липні 2025 року показник становив 26 499 грн.

За підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн. або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.