Релокація виробництва: бізнесу спростили процедуру відновлення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила нове Положення про порядок емісії сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (ФОН). Документ оновлює правила їх випуску, обігу та звітності, йдеться у повідомленні Комісії.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це значить

Тепер емітенти зможуть подавати всі документи до Комісії через особистий кабінет у КІС — у форматі електронних документів із використанням електронного підпису. Якщо документи оформлені з помилками, Комісія зможе залишати їх без руху, щоб компанія виправила недоліки.

Також під час реєстрації випуску сертифікатів ФОН і проспекту емісії емітент одразу в особистому кабінеті заповнюватиме анкету для формування глобального сертифіката — тимчасового або постійного.

Нові правила набудуть чинності після їх затвердження Міністерством юстиції. Під час громадського обговорення більшість пропозицій учасників ринку були враховані.

Що це дає бізнесу

Для бізнесу, який планує перенести виробництво з окупованих чи прифронтових територій, цей інструмент може допомогти швидше відновити роботу після релокації.

А інвестори отримають більш гнучкий інструмент — вони зможуть передавати право власності на сертифікати на будь-якому етапі будівництва або експлуатації об'єкта, коли це буде вигідно.