Власник Cardano втратив $6 млн за 30 секунд

«Сплячий» протягом п'яти років Cardano -гаманець активізувався і випадково обміняв 14,4 млн ADA на «стабільну монету» Anzens (USDA) через неліквідний пул. На інцидент звернув увагу ончейн-сищик ZachXBT, пише Forklog.

Невдала трансакція

Користувач здійснив трансакцію у два етапи: спочатку тестовий переказ 4437 ADA, а через 33 секунди — основний обмін 14,4 млн ADA вартістю $6,9 млн. Через низьку ліквідність пулу стейблкоїну стався різкий стрибок ціни активу — з $1,03 до $4,8.

На момент написання курс USDA складає $1,03.

У результаті власник Cardano втратив $6,05 млн. ZachXBT назвав його «ончейн-клоуном місяця». До інциденту гаманець залишався неактивним із 13 вересня 2020 року.

Примітно, що він отримав кошти з генезис-блоку мережі, створеного 23 вересня 2017, з'ясував користувач під ніком bobcorn.

Критика Cardano

Спільнота не виявила співчуття до постраждалого користувача. Користувачі розкритикували Cardano за відсутність розвиненої інфраструктури для стейблкоїнів та її підтримки з боку проєкту.

«Подібні інциденти не повинні повторюватися — вони здатні паралізувати весь ринок DeFi в екосистемі Cardano!» — написав розробник під ніком dori.