17 листопада 2025, 11:31

ВР спрощує виконавче провадження: які сюрпризи чекають на боржників

4 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який має спростити виконавче провадження завдяки цифровізації (законопроєкт № 14005). Одразу після цього мережею почали ширитись чутки, що для боржників посилиться відповідальність за невиконання судових рішень. Як насправді може зміниться примусове стягнення боргу, «Мінфіну» розповіла адвокат АО «Максим Боярчуков та Партнери» Інна Мирошніченко.

4 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який має спростити виконавче провадження завдяки цифровізації (законопроєкт № 14005).

Про цифровізацію

Як видно з пояснювальної записки до законопроєкту, його основна мета це цифровізації деяких етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та строків вчинення виконавчих дій.

Така цифровізація полягатиме у розширенні функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження (далі — АСВП), зокрема, щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо, а також запровадженні взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами.

Станом на зараз, функціонал АСВП вже досить розширений і більшість виконавчий дій виконавцем вчиняється саме в цій системі.

Після погашення заборгованості арешт з майна буде зніматися автоматом

Однією з найпозитивніших і найочікуваніших змін, яка передбачена законопроектом є, автоматичне виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів/електронних грошей боржника, а також цінних паперів, що існують в електронній формі, у разі надходження на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця коштів, які підлягають стягненню під час виконання рішення суду.

Одне з важливих нововведень — автоматичне зняття арештів з рахунків після повного погашення заборгованості.

Наразі зняття арешту з рахунків відбувається після надходження коштів в ручному режимі безпосередньо державним або приватним виконавцем, в провадженні якого перебуває виконавчий документ, у його робочі години.

Фактично це означає, що якщо ви сплатили у п'ятницю після обіду заборгованість, то виконавець розблокує рахунки тільки ближче до обіду понеділка. А що стосується роботи державних органів виконавчої служби, то інколи зняття арешту займає тиждень, оскільки процес потребує наявності на робочому місці не тільки виконавця, а й начальника відділу.

Тому автоматичне зняття арешту з коштів після сплати боргу дозволить боржникам швидко користуватися своїми рахунками та зменшить вплив людського фактору.

Як зміниться процедура продажу авто

Проєкт вносить зміни до ст. 34 закону «Про дорожній рух». А саме, під час перереєстрації, зняття з обліку транспортного засобу буде проводитися перевірка щодо наявності/відсутності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ).

У разі наявності такої інформації про власника транспортного засобу в ЄРБ територіальні органи МВД відмовляють у вчиненні реєстраційної дії. Не пізніше наступного робочого дня про це повідомляють зазначений у ЄРБ орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із наданням відомостей про такий транспортний засіб.

Наразі боржники також позбавлені можливості продати транспортний засіб, але за умови, що виконавець наклав на нього арешт. Фактично зараз, якщо про боржника лише наявний запис в ЄРБ (але виконавцем не накладено арешт на авто) це не є перешкодою для продажу авто.

Але ситуації, коли виконавці не накладають арешт на авто, наразі трапляються досить рідко, тим паче після запровадження інституту приватних виконавців. Тож за таких змін, особисто на нашу думку, боржники не відчують змін у посиленні контролю чи відповідальності за невиконання судового рішення.

Коли боржник таки зможе продати авто

Зміни до закону «Про дорожній рух» передбачають випадки за яких Сервісні центри МВС не відмовляють у вчиненні реєстраційних дії щодо транспортних засобів боржників. А саме:

  • перереєстрація транспортного засобу не пов’язана з його відчуженням;
  • придбання транспортного засобу або його отримання в рахунок погашення боргу;
  • придбання транспортного засобу в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;
  • безоплатна передача конфіскованого транспортного засобу.

Про передачу боржником іншого майна

Законопроєктом передбачено внесення змін до закону «Про нотаріат». Зокрема визначено, що нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо особа, яка звернулася за такою послугою щодо відчуження або передачі в заставу (іпотеку) свого майна, внесена до Єдиного реєстру боржників. Тобто, боржника позбавлено права передавати в заставу чи іпотеку своє майно.

