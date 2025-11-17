Курси валют: Євро та долар подорожчали

У понеділок, 17 листопада, на готівковому ринку середній курс долара втратив 15 копійок у купівлі та додав 13 копійок у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у покупці та 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,25 грн. Євро купують за 48,60 грн, а продають за 49,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,07−42,16, євро — 49,00−49,19 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,00−42,03 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,79−48,81 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту