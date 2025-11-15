Скільки квадратів у Києві можна купити за одну квартиру в Парижі

Ринок житлової нерухомості у 2025 році демонструє разючий контраст між Україною та країнами Європейського Союзу. Так, через війну, економічний тиск і коливання курсу, вартість квадратного метра нового житла в Києві залишається у кілька разів нижчою, ніж у більшості столиць ЄС. Водночас низькі ціни формують стабільний інтерес як серед українців, так і серед інвесторів. Про це пише Visit Ukraine з посиланням на актуальні дані за 2024−2025 роки ЛУН.

Скільки коштує «квадрат» у столицях ЄС

Порівняння європейського ринку показує, що різниця між Києвом і провідними столицями ЄС сягає 5−10 разів. За даними ЛУН, у 2024 році ціни на нове житло у топових європейських столицях були такими:

Люксембург — $12 800 за м²

Париж — $12 400

Лондон — $9 530

Берлін — $8 300

Копенгаген — $7 600

Мадрид — $6 900

Рим — $4 400

Усі ці міста демонструють стабільно високий попит, який формує дорожчання і робить покупку житла недоступною для більшості місцевих мешканців. На цьому тлі українська нерухомість виглядає значно привабливішою за співвідношенням ціна/якість.

Скільки коштує «квадрат» у сусідніх країнах

Ціни на житло у країнах, що межують з Україною, хоч і нижчі за показники великих столиць ЄС, та все ж перевищують українські. Наприклад:

Варшава — близько $4 400 за м²

Братислава — приблизно $4 500

Бухарест — близько $2 000

Що з цінами в Україні

В Україні середня ціна квадратного метра нового житла залишається найбільш доступною серед країн Європи. За даними за жовтень 2025 року:

Київ — $1 300 за м²

Львів — $1 370

Одеса та Ужгород — $1 090

Рівне, Чернівці, Вінниця — $990

Луцьк — $950

Івано-Франківськ — $880

Особливо помітно нижчі ціни в містах, що знаходяться ближче до зони бойових дій:

Харків — $670 за м²

Запоріжжя — $570

Суми — $620

На цьому фоні Дніпро ($1 070 за м²) виділяється як місто зі стабільним попитом і активним ринком. Аналітики ЛУН навіть називають його «українською Анкарою» — за аналогією з турецькою столицею, де ціни також тримаються на рівні близько тисячі доларів за квадрат.