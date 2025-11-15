Скільки квадратів у Києві можна купити за одну квартиру в Парижі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 листопада 2025, 10:27

Скільки квадратів у Києві можна купити за одну квартиру в Парижі

Ринок житлової нерухомості у 2025 році демонструє разючий контраст між Україною та країнами Європейського Союзу. Так, через війну, економічний тиск і коливання курсу, вартість квадратного метра нового житла в Києві залишається у кілька разів нижчою, ніж у більшості столиць ЄС. Водночас низькі ціни формують стабільний інтерес як серед українців, так і серед інвесторів. Про це пише Visit Ukraine з посиланням на актуальні дані за 2024−2025 роки ЛУН.

Ринок житлової нерухомості у 2025 році демонструє разючий контраст між Україною та країнами Європейського Союзу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки коштує «квадрат» у столицях ЄС

Порівняння європейського ринку показує, що різниця між Києвом і провідними столицями ЄС сягає 5−10 разів. За даними ЛУН, у 2024 році ціни на нове житло у топових європейських столицях були такими:

  • Люксембург — $12 800 за м²
  • Париж — $12 400
  • Лондон — $9 530
  • Берлін — $8 300
  • Копенгаген — $7 600
  • Мадрид — $6 900
  • Рим — $4 400

Усі ці міста демонструють стабільно високий попит, який формує дорожчання і робить покупку житла недоступною для більшості місцевих мешканців. На цьому тлі українська нерухомість виглядає значно привабливішою за співвідношенням ціна/якість.

Читайте також: Оренда квартир у Києві: ціни падають, попит знижується — що очікувати до кінця року

Скільки коштує «квадрат» у сусідніх країнах

Ціни на житло у країнах, що межують з Україною, хоч і нижчі за показники великих столиць ЄС, та все ж перевищують українські. Наприклад:

  • Варшава — близько $4 400 за м²
  • Братислава — приблизно $4 500
  • Бухарест — близько $2 000

Що з цінами в Україні

В Україні середня ціна квадратного метра нового житла залишається найбільш доступною серед країн Європи. За даними за жовтень 2025 року:

  • Київ — $1 300 за м²
  • Львів — $1 370
  • Одеса та Ужгород — $1 090
  • Рівне, Чернівці, Вінниця — $990
  • Луцьк — $950
  • Івано-Франківськ — $880

Особливо помітно нижчі ціни в містах, що знаходяться ближче до зони бойових дій:

  • Харків — $670 за м²
  • Запоріжжя — $570
  • Суми — $620

На цьому фоні Дніпро ($1 070 за м²) виділяється як місто зі стабільним попитом і активним ринком. Аналітики ЛУН навіть називають його «українською Анкарою» — за аналогією з турецькою столицею, де ціни також тримаються на рівні близько тисячі доларів за квадрат.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kalchu и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами