Ринок житлової нерухомості у 2025 році демонструє разючий контраст між Україною та країнами Європейського Союзу. Так, через війну, економічний тиск і коливання курсу, вартість квадратного метра нового житла в Києві залишається у кілька разів нижчою, ніж у більшості столиць ЄС. Водночас низькі ціни формують стабільний інтерес як серед українців, так і серед інвесторів. Про це пише Visit Ukraine з посиланням на актуальні дані за 2024−2025 роки ЛУН.
Скільки квадратів у Києві можна купити за одну квартиру в Парижі
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки коштує «квадрат» у столицях ЄС
Порівняння європейського ринку показує, що різниця між Києвом і провідними столицями ЄС сягає 5−10 разів. За даними ЛУН, у 2024 році ціни на нове житло у топових європейських столицях були такими:
- Люксембург — $12 800 за м²
- Париж — $12 400
- Лондон — $9 530
- Берлін — $8 300
- Копенгаген — $7 600
- Мадрид — $6 900
- Рим — $4 400
Усі ці міста демонструють стабільно високий попит, який формує дорожчання і робить покупку житла недоступною для більшості місцевих мешканців. На цьому тлі українська нерухомість виглядає значно привабливішою за співвідношенням ціна/якість.
Читайте також: Оренда квартир у Києві: ціни падають, попит знижується — що очікувати до кінця року
Скільки коштує «квадрат» у сусідніх країнах
Ціни на житло у країнах, що межують з Україною, хоч і нижчі за показники великих столиць ЄС, та все ж перевищують українські. Наприклад:
- Варшава — близько $4 400 за м²
- Братислава — приблизно $4 500
- Бухарест — близько $2 000
Що з цінами в Україні
В Україні середня ціна квадратного метра нового житла залишається найбільш доступною серед країн Європи. За даними за жовтень 2025 року:
- Київ — $1 300 за м²
- Львів — $1 370
- Одеса та Ужгород — $1 090
- Рівне, Чернівці, Вінниця — $990
- Луцьк — $950
- Івано-Франківськ — $880
Особливо помітно нижчі ціни в містах, що знаходяться ближче до зони бойових дій:
- Харків — $670 за м²
- Запоріжжя — $570
- Суми — $620
На цьому фоні Дніпро ($1 070 за м²) виділяється як місто зі стабільним попитом і активним ринком. Аналітики ЛУН навіть називають його «українською Анкарою» — за аналогією з турецькою столицею, де ціни також тримаються на рівні близько тисячі доларів за квадрат.
Коментарі