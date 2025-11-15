Рекорд за десятиліття — швейцарський франк випередив євро

Швейцарський франк піднявся до євро до рівня, небаченого майже десять років — з 2015 року, коли країна відмовилася від прив'язки своєї валюти до єдиної європейської, пише Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Франк досяг 10-річного максимуму до євро

Зростання було зафіксовано в п'ятницю, 14 листопада, на тлі розпродажу на фондових ринках і попиту на активи-притулки, що посилився. До 16:00 франк зміцнився на 0,41%, до 0,9186 євро, а в парі з доларом зріс на 0,57%, до 0,7883. Індекс долара знизився на 0,23%, до 99,008 і за підсумками тижня може показати спад приблизно на 0,3%.

Що вплинуло

Як зазначає агентство, ринки продовжують переосмислювати ймовірність грудневого зниження ставки ФРС: трейдери зараз оцінюють її трохи вище за 50%, хоча очікування ставок на 2026 рік майже не змінилися.

Коментарі членів ФРС, які висловили небажання поспішати з ослабленням політики через інфляційні ризики та стійкий ринок праці, посилили обережність.

На тлі перегляду позиціонування на валютному ринку «короткі» ставки проти долара, відкриті після тарифних потрясінь 2025 року, поступово закривалися, що за словами аналітика Rabobank Джейн Фоулі, ускладнило інтерпретацію звичних ринкових реакцій.

Що з іншими валютами

Фунт ослаб як до долара, так і до євро після повідомлення про те, що прем'єр-міністр Кір Стармер і міністр фінансів Рейчел Рівз відмовилися від планів підвищення прибуткового податку в бюджеті, який буде представлено 26 листопада. Британська валюта знизилася на 0,1% — до $1,3176.

Євро зміцнився на 0,17%, до $1,1652, ієна зросла на 0,47%, до 153,82, австралійський долар утримався на рівні $0,6525, а новозеландський піднявся на 0,58%, до $0,5686.